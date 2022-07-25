Обозреватели назвали актера с самой неразборчивой речью

Британский акцент Тома Харди не понятен западной аудитории, и поэтому они чаще всего смотрят фильмы с его участием с субтитрами.

Британский акцент довольно трудно воспринимается западніми телезрителями, а знаменитый актер Том Харди отличился тем, что его речь считается практически самой неразборчивой среди всех его коллег, передает Тhe Fashion Vibes. Опрос Preply показывает, что половина американских зрителей смотрят телевизор с субтитрами, а Харди – актер с самым невнятным произношением. Некоторые критики даже заявляли, что "Том Харди должен научиться произносить слова".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он также показал, что в топ британских сериалов, которые американцы не могут смотреть без текстового сопровождения, вошли "Острые козырьки" и "Игра престолов". Здесь тоже одну из главных ролей сыграл Харди.

Том неоднократно был отмечен критиками и наградами как один из самых ярких людей своего поколения, но, несмотря на серию известных ролей, его часто странные вокальные решения стали популярной интернет-шуткой. Между его почти неразборчивым бормотанием в роли заклятого врага Бэтмена Бэйна и его часто пародируемым бруклинским акцентом в "Веноме" странный акцент Харди часто доминирует в разговорах о его фильмах.

Среди других знаменитостей в списке – британцы Шон Коннери, Майкл Кейн, Бенедикт Камбербэтч, Идрис Эльба и Джеймс МакЭвой, а также София Вергара, Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, для которых английский язык не является родным. Единственными упомянутыми американскими актерами были Джонни Депп и Брэд Питт.

Напомним, Шарлиз Терон и Том Харди чуть не поубивали друг друга на съемках "Безумного Макса".