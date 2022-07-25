Оглядачі назвали актора з нерозбірливою вимовою

Британський акцент Тома Харді не зрозумілий західній аудиторії, і тому вони найчастіше дивляться фільми за його участю із субтитрами.

Британський акцент досить важко сприймається західними телеглядачами, а знаменитий актор Том Харді запам'ятався тим, що його вимова вважається практично нерозбірливою серед усіх його колег, передає Тhe Fashion Vibes. Опитування Preply показує, що половина американських глядачів дивляться телевізор із субтитрами, а Харді — актор із невиразною вимовою. Деякі критики навіть заявляли, що "Том Харді має навчитися вимовляти слова".

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Він також показав, що до топ британських серіалів, які американці не можуть дивитися без текстового супроводу, увійшли "Гострі картузи" та "Гра престолів". Тут також одну з головних ролей зіграв Харді.

Том неодноразово був відзначений критиками та нагородами як один із найяскравіших людей свого покоління, але, незважаючи на серію відомих ролей, його часто дивні вокальні рішення стали популярним інтернет-жартом. Між його майже нерозбірливим бурмотінням у ролі заклятого ворога Бетмена Бейна і його бруклінським акцентом, що часто пародіюється, у "Веномі" дивний акцент Харді часто домінує в розмовах про його фільми.

Серед інших знаменитостей у списку – британці Шон Коннері, Майкл Кейн, Бенедикт Камбербетч, Ідріс Ельба та Джеймс МакЕвой, а також Софія Вергара, Арнольд Шварценеггер та Джекі Чан, для яких англійська мова не є рідною. Єдиними згаданими американськими акторами були Джонні Депп та Бред Пітт.

Нагадаємо, Шарліз Терон і Том Харді мало не повбивали один одного на зйомках "Шаленого Макса".