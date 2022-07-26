Пушистые супермодели: топ-5 самых фотогеничных пород кошек

Каждая из перечисленных пород обладает характеристиками, которые делают ее идеальным объектом для съемок.

Кошки – одни из самых популярных животных для фотографирования, а кадры с этими милыми существами стабильно поднимают настроение и умиляют. Фокус собрал самые красивые породы кошек, узнал об особенностях их характера и о том, что же делает их настоящими супермоделями в мире животных.

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Бенгальская кошка

Бенгальские кошки – редкая экзотическая порода и одна из самых дорогих. В них есть гены азиатского леопарда, что дает им уникальный цвет шерсти, а также отметины в виде розеток. Это зубчатые темные круги или пятна, типичные для леопардов и ягуаров, а среди домашних кошек – уникальные для бенгальской породы. Самые дорогие бенгальские кошки имеют серебристо-пятнистый, норково-пятнистый и серебристо-мраморный окрасы. Они могут стоить более $2750 за котят и $800 – за взрослых кошек.

Упомянутая порода может похвастаться стройным и мускулистым телом, которое намного больше, чем у большинства других кошек. Это также умная кошка с исключительной памятью. Неудивительно, что бенгалы – хорошие охотники и любят ловить птиц, мышей и белок, когда появляется возможность. Они любят воду и лазание, поэтому им нужно много места, чтобы чувствовать себя комфортно.

Бенгальская кошка имеет дикий вид, но домашний нрав. Она прекрасна в общении и способна выучить трюки и базовые команды. Например, ее можно научить "сидеть" или "лежать". Некоторые бенгальские кошки даже учатся "давать пять".

Эти кошки отличаются верностью, но требуют внимания. Ласковыми их не назовешь, но они любят общение с человеком.

В виду уникальной экзотической внешности бенгальские кошки эффектно смотрятся на фото и видео, выглядя статусно и очень дорого. Ну и мило, конечно же.

[ + – ] Бенгальская кошка

Русская голубая кошка

Эта порода – одна из самых красивых в мире. Русские голубые могут похвастаться шелковисто-гладким двойным слоем густого серебристого меха с характерным голубым оттенком. Милоты им добавляют маленькие угольно-черные носы и большие любопытные зеленые глаза.

Русские голубые обладают невероятно уникальным темпераментом, который можно охарактеризовать не иначе как причудливый. Поначалу они довольно застенчивы с незнакомцами, но когда раскрываются – становятся невероятно ласковыми, игривыми и более чем немного дерзкими.

Печальным историческим фактом является то, что когда-то на русскую голубую охотились из-за ее ценной шкуры, потому что она была невероятно мягкой. К счастью, сейчас эта практика ушла в прошлое.

[ + – ] Русская голубая кошка Фото: Кэт Молли

Персидская кошка

Персидских кошек часто называют Ferrari кошачьего мира, и почти повсеместно они считаются одними из самых красивых пород. Их длинные меховые "шубы" олицетворяют элегантность и роскошь. Персы довольно требовательны в уходе. Хозяевам необходимо следить за чистотой их шерсти, убирая колтуны и чистя мех от мелкого мусора, поскольку персидская кошка сама не может поддерживать свою шерсть в идеальном состоянии.

Шерсть персидской кошки – не единственная ее отличительная черта. У нее также уникальная мордочка, имеющая несколько сплющенную форму, огромные глаза и крошечные уши. Кроме того, ее тело обладает симпатичной округлостью.

Особенности мордочки перса делают его не только милым, но и несут определенные проблемы с дыханием. Из-за этого породу иногда называют "меховой мебелью": это не активная кошка и довольно быстро устает. Она также подвержена плохому оттоку слез, поэтому хозяевам понадобится много салфеток для глаз питомца, чтобы поддерживать их в чистоте.

Что касается их характера, то эти кошки ведут себя как представители голубых кровей и немного расслаблены. Они не будут требовать внимания, но послушны и милы. С другой стороны, персидские кошки любят, когда их гладят и обнимают.

[ + – ] Персидская кошка Фото: Открытые источники

Экзотическая короткошерстная кошка

Эта порода очень похожа на персидских кошек по характеру и особенностям тела. По сути, это помесь американской короткошерстной и персидской кошки.

Мех экзотической короткошерстной словно плюшевый и очень мягкий, не требующий особенного ухода. Мордочка у кошки нежная, а тело круглое. Однако экзотическая короткошерстная кошка живее персидской.

Заводчики сначала разводили экзотических кошек, чтобы сохранить фирменный серебристый окрас персидской кошки. Экзотика получила бы название "стерлинг". Природа, однако, добилась своего, и сегодня есть все виды экзотических короткошерстных кошек серебристого, дымчатого, затененного, сплошного, золотого, двухцветного, полосатого окраса и с узорами.

[ + – ] Экзотическая короткошерстная кошка Фото: Bookipet

Сиамская кошка

Сиамские кошки умны, обаятельны и красивы. Они по-собачьи преданны и любят своих хозяев. Наиболее выдающиеся черты сиамских кошек включают элегантное, гибкое тело, длинные ноги и короткую блестящую шерсть. Но больше всего привлекают внимание их голубые глаза.

При рождении у сиамских котят белая пушистая шерсть. После года жизни она начинает приобретать шоколадный, сиреневый, морской или голубой окрас. Как и мейн-куны, сиамские кошки также являются вокальной породой, поскольку очень любят мяукать и общаться. Они буквально криком требуют внимания от владельца и никогда не будут страдать в одиночестве, если рядом есть потенциальный компаньон.

Если вы отсутствуете большую часть дня, заведите двух сиамских кошек, чтобы они развлекались и были заняты друг другом. Можно купить им когтеточки и много игрушек. Эти кошки настолько умны, что могут научиться доставать игрушки самостоятельно, когда захотят поиграть.

Наверное, лишним будет говорить, насколько эти кошки популярны в качестве моделей для съемок.

[ + – ] Сиамская кошка Фото: Web-Zoopark.Ru

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