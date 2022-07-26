Пухнасті супермоделі: топ-5 найфотогенічніших порід кішок

Кожна з перерахованих порід має характеристики, які роблять її ідеальним об'єктом для зйомок.

Кішки — одні з найпопулярніших тварин для фотографування, а кадри з цими милими істотами стабільно піднімають настрій і розчулюють. Фокус зібрав найкрасивіші породи кішок, дізнався про особливості їхнього характеру та про те, що робить їх справжніми супермоделями у світі тварин.

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Бенгальська кішка

Бенгальські кішки — рідкісна екзотична порода й одна з найдорожчих. У них є гени азійського леопарда, що дає їм унікальний колір хутра, а також мітки у вигляді розеток. Це зубчасті темні кола чи плями, типові для леопардів і ягуарів, а серед домашніх котів — унікальні для бенгальської породи. Найдорожчі бенгальські кішки мають сріблясто-плямисте, норково-плямисте та сріблясто-мармурове забарвлення. Вони можуть коштувати понад $2750 за кошенят і $800 — за дорослих кішок.

Згадана порода може похвалитися струнким і м'язистим тілом, яке набагато більше, ніж у більшості інших кішок. Це також розумна кішка з винятковою пам'яттю. Не дивно, що бенгали — хороші мисливці та люблять ловити птахів, мишей і білок, коли з'являється можливість. Вони люблять воду та лазіння, тому їм потрібно багато місця, щоб почуватися комфортно.

Бенгальська кішка має дикий вигляд, але домашній характер. Вона прекрасна в спілкуванні та здатна вивчити трюки й базові команди. Наприклад, її можна навчити "сидіти" чи "лежати". Деякі бенгальські кішки навіть навчаються "давати п'ять".

Ці кішки відрізняються вірністю, але потребують уваги. Ласкавими їх не назвеш, але вони люблять спілкування з людиною.

Через унікальну екзотичну зовнішність бенгальські кішки мають ефектний, статусний і дуже дорогий вигляд на фото й відео. Ну і милий, звичайно.

[ + – ] Бенгальська кішка

Російська блакитна кішка

Ця порода — одна з найкрасивіших у світі. Російські блакитні можуть похвалитися шовковисто-гладким подвійним шаром густого сріблястого хутра з характерним блакитним відтінком. Милого вигляду їм додають маленькі вугільно-чорні носи та великі цікаві зелені очі.

Російські блакитні мають неймовірно унікальний темперамент, який можна охарактеризувати не інакше як химерний. Спочатку вони досить сором'язливі з незнайомцями, але коли розкриваються, стають неймовірно лагідними, грайливими та більш ніж трохи зухвалими.

Сумним історичним фактом є те, що колись на російську блакитну полювали через її цінну шкуру, бо вона була неймовірно м'якою. На щастя, зараз ця практика пішла в минуле.

[ + – ] Російська блакитна кішка Фото: Кэт Молли

Перська кішка

Перських кішок часто називають Ferrari котячого світу, і майже повсюдно вони вважаються одними з найкрасивіших порід. Їхні довгі хутряні "шуби" уособлюють елегантність і розкіш. Перси досить вимогливі у догляді. Господарям необхідно стежити за чистотою їхнього хутра, прибираючи ковтуни та чистячи хутро від дрібного сміття, оскільки перська кішка сама не може підтримувати своє хутро в ідеальному стані.

Шерсть перської кішки — не єдина її риса. У неї також унікальна мордочка, що має дещо сплющену форму, величезні очі та крихітні вуха. Крім того, її тіло має симпатичну округлість.

Особливості мордочки перса роблять його не тільки милим, а й несуть певні проблеми з диханням. Через це породу іноді називають "хутряними меблями": це не активна кішка, яка досить швидко втомлюється. Вона також схильна до поганого відтоку сліз, тому господарям знадобиться багато серветок для очей вихованця, щоб підтримувати їх у чистоті.

Щодо їхнього характеру, то ці кішки поводяться, як представники блакитної крові, й трохи розслаблені. Вони не вимагатимуть уваги, але слухняні та милі. З іншого боку, перські кішки люблять, коли їх гладять і обіймають.

[ + – ] Перська кішка Фото: Открытые источники

Екзотична короткошерста кішка

Ця порода дуже схожа на перських кішок за характером і особливостями тіла. По суті, це помісь американської короткошерстої та перської кішки.

Хутро екзотичної короткошерстої немов плюшеве й дуже м'яке, не вимагає особливого догляду. Мордочка в кішки ніжна, а тіло кругле. Однак екзотична короткошерста кішка живіша за перську.

Заводчики спочатку розводили екзотичних кішок, щоб зберегти фірмове сріблясте забарвлення перської кішки. Екзотика отримала назву "стерлінг". Природа, однак, досягла свого, і сьогодні є всі види екзотичних короткошерстих кішок сріблястого, димчастого, затіненого, суцільного, золотого, двоколірного, смугастого забарвлення та з візерунками.

[ + – ] Екзотична короткошерста кішка Фото: Bookipet

Сіамська кішка

Сіамські кішки розумні, привабливі та красиві. Вони по-собачому віддані та люблять своїх господарів. Найвизначніші риси сіамських кішок включають елегантне, гнучке тіло, довгі ноги та коротку блискучу шерсть. Але найбільше привертають увагу їхні блакитні очі.

При народженні в сіамських кошенят біла пухнаста шерсть. Після року життя вона починає набувати шоколадного, бузкового, морського або блакитного забарвлення. Як і мейн-куни, сіамські кішки також є вокальною породою, оскільки дуже люблять нявкати та спілкуватися. Вони буквально криком вимагають уваги від власника та ніколи не страждатимуть на самоті, якщо поряд є потенційний компаньйон.

Якщо ви відсутні більшу частину дня, заведіть двох сіамських кішок, щоб вони розважалися та були зайняті одне одним. Можна купити їм дряпки та багато іграшок. Ці кішки настільки розумні, що можуть навчитися діставати іграшки самостійно, коли захочуть пограти.

Напевно, зайвим буде говорити, наскільки ці кішки популярні як моделі для зйомок.

[ + – ] Сіамська кішка Фото: Web-Zoopark.Ru

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