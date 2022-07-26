Белла Хадид примеряла кроссовки с накладным носом и челюстью за 12 тысяч гривен (фото)
Знаменитость отправилась на тренировку.
25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала комфортный и стильный образ для летней прогулки 2022. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов прогулялась по Нью-Йорку в свободной васильковой трикотажной футболке, светлых шортах-боксерах от Les Girls Les Boys и белых высоких носках.
Как аксессуары к своему комфортному летнему аутфиту знаменитость палестинского происхождения выбрала солнцезащитные очки в стиле 90-х и светлую сумочку на плечо. Однако изюминкой лука стали необычные кроссовки.
Хадид продемонстрировала обувь из коллаборации Kerwin Frost x Adidas Forum High – бело-синие кроссовки с накладной челюстью со вставными зубами, носом и голубыми глазами с наращенными ресницами. С таким элементом одежды вы точно не будете обделены вниманием окружающих.
Отметим, что на украинских сайтах такие кроссовки без скидки стоят 12 760 грн.
Напомним, Белла Хадид продемонстрировала стильный образ для летних прогулок 2022 и показала, как носить джорты — новый тренд моды.
Также Фокус писал об элегантном образе для прохладной погоды летом 2022, который накануне продемонстрировала Белла Хадид.