Белла Хадид примеряла кроссовки с накладным носом и челюстью за 12 тысяч гривен (фото)

Знаменитость отправилась на тренировку.

25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала комфортный и стильный образ для летней прогулки 2022. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подиумов прогулялась по Нью-Йорку в свободной васильковой трикотажной футболке, светлых шортах-боксерах от Les Girls Les Boys и белых высоких носках.

Как аксессуары к своему комфортному летнему аутфиту знаменитость палестинского происхождения выбрала солнцезащитные очки в стиле 90-х и светлую сумочку на плечо. Однако изюминкой лука стали необычные кроссовки.

Хадид продемонстрировала обувь из коллаборации Kerwin Frost x Adidas Forum High – бело-синие кроссовки с накладной челюстью со вставными зубами, носом и голубыми глазами с наращенными ресницами. С таким элементом одежды вы точно не будете обделены вниманием окружающих.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

Отметим, что на украинских сайтах такие кроссовки без скидки стоят 12 760 грн.

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала стильный образ для летних прогулок 2022 и показала, как носить джорты — новый тренд моды.

Также Фокус писал об элегантном образе для прохладной погоды летом 2022, который накануне продемонстрировала Белла Хадид.