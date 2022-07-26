Белла Хадід приміряла кросівки з накладним носом та щелепою за 12 тисяч гривень (фото)
Знаменитість відправилася на тренування.
25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала комфортний та стильний образ для літньої прогулянки 2022. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів прогулялася Нью-Йорком у вільній волошковій трикотажній футболці, світлих шортах-боксерах від Les Girls Les Boys та білих високих шкарпетках.
Як аксесуари до свого комфортного літнього аутфіту знаменитість палестинського походження обрала сонцезахисні окуляри у стилі 90-х та світлу сумочку на плече. Проте родзинкою луку стали незвичайні кросівки.
Хадід продемонструвала взуття з колаборації Kerwin Frost x Adidas Forum High — біло-сині кросівки з накладною щелепою зі вставними зубами, носом та блакитними очима з нарощеними віями. З таким елементом одягу ви точно не будете обділені увагою оточення.
Зазначимо, що на українських сайтах такі кросівки без знижки коштують 12 760 грн.
Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала стильний образ для літніх прогулянок 2022 та показала, як носити джорти — новий тренд моди.
Також Фокус писав про елегантний образ для прохолодної погоди влітку 2022, який напередодні продемонструвала Белла Хадід.