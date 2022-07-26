Белла Хадід приміряла кросівки з накладним носом та щелепою за 12 тисяч гривень (фото)

Знаменитість відправилася на тренування.

25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала комфортний та стильний образ для літньої прогулянки 2022. Про це пише Daily Mail.

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Зірка подіумів прогулялася Нью-Йорком у вільній волошковій трикотажній футболці, світлих шортах-боксерах від Les Girls Les Boys та білих високих шкарпетках.

Як аксесуари до свого комфортного літнього аутфіту знаменитість палестинського походження обрала сонцезахисні окуляри у стилі 90-х та світлу сумочку на плече. Проте родзинкою луку стали незвичайні кросівки.

Хадід продемонструвала взуття з колаборації Kerwin Frost x Adidas Forum High — біло-сині кросівки з накладною щелепою зі вставними зубами, носом та блакитними очима з нарощеними віями. З таким елементом одягу ви точно не будете обділені увагою оточення.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

Зазначимо, що на українських сайтах такі кросівки без знижки коштують 12 760 грн.

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала стильний образ для літніх прогулянок 2022 та показала, як носити джорти — новий тренд моди.

Також Фокус писав про елегантний образ для прохолодної погоди влітку 2022, який напередодні продемонструвала Белла Хадід.