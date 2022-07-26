68-летняя Кристи Бринкли появилась на страницвх журнала в купальнике и мини-платье

Кристи заряжает позитивом своих поклонников и снова сверкает на обложках журналов.

Американская актриса, модель, писательница, активистка и бизнесвумен Кристи Бринкли в свои 68 лет является примером того, как можно наслаждаться жизнью и радоваться каждому дню. Более того, она продолжает активно сниматься, появляясь на страницах и обложках журналов в купальниках и коротких платьях.

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Так, на своей странице в Instagram Кристи поделилась несколькими снимками с фотосессии для издания Social Life.

Фото: Social Life

На одной из фотографий Бринкли позирует возле Mercedes, держа в руках шланг для мойки автомобиля. На ней – голубое мини-платье с отделкой из перьев по верху, которое демонстрирует ее длинные стройные ноги в шлепках на высоком каблуке.

На обложке журнала Кристи изображена у бассейна в сдельном черном купальнике и кремовом халате с бокалом в руках. На страницах издания ее можно увидеть в фиолетовом купальнике, играющей в пинг-понг, а также в роскошном платье с цветочным принтом и открытыми плечами. Она нюхает розы и улыбается.

За годы работы моделью Бринкли украсила обложки многих журналов, а ее последняя съемка для Social Life доказывает, что она не потеряла хватку и может дать фору молодым моделям.

Ранее мы рассказывали о том, на какую операцию Бринкли решилась из-за страха перед старостью. Ей заменили тазобедренный сустав. Причиной для обращения к врачам стало то, что о себе напомнила давняя травма, полученная 26 лет назад, когда Кристи попала в аварию на вертолете после катания на лыжах в отдаленной местности.

Несмотря на подобные неприятности, американка продолжает сиять. Она часто публикует фото в купальниках, совершенно не комплексуя по поводу возрастных изменений, и заряжает позитивом почти 795 тысяч своих подписчиков в соцсети.