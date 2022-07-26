68-річна Крісті Брінклі з'явилася на сторінках журналу в купальнику та мінісукні

Крісті заряджає позитивом своїх шанувальників і знову сяє на обкладинках журналів.

Американська акторка, модель, письменниця, активістка та бізнесвумен Крісті Брінклі у свої 68 років є прикладом того, як можна насолоджуватися життям і радіти кожному дню. Крім того, вона продовжує активно зніматися, з'являючись на сторінках і обкладинках журналів у купальниках і коротких сукнях.

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Так, на своїй сторінці в Instagram Крісті поділилася кількома знімками з фотосесії для видання Social Life.

Фото: Social Life

На одній із фотографій Брінклі позує біля Mercedes, тримаючи в руках шланг для миття автомобіля. На ній — блакитна мінісукня з оздобленням із пір'я по верху, яка демонструє її довгі стрункі ноги в шльопанцях на високих підборах.

На обкладинці журналу Крісті зображено біля басейну в суцільному чорному купальнику та кремовому халаті з келихом у руках. На сторінках видання її можна побачити у фіолетовому купальнику, коли вона грає в пінг-понг, а також у розкішній сукні з квітковим принтом і відкритими плечима. Вона нюхає троянди та посміхається.

За роки роботи моделлю Брінклі прикрасила обкладинки багатьох журналів, а остання зйомка для Social Life доводить, що вона не втратила хватку та може дати фору молодим моделям.

Раніше ми розповідали про те, на яку операцію Брінклі наважилася через страх перед старістю. Їй замінили кульшовий суглоб. Причиною для звернення до лікарів стало те, що про себе нагадала давня травма, отримана 26 років тому, коли Крісті потрапила в аварію на вертольоті після катання на лижах у віддаленій місцевості.

Незважаючи на такі неприємності, американка продовжує сяяти. Вона часто публікує фото в купальниках, абсолютно не комплексуючи через вікові зміни, та заряджає позитивом майже 795 тисяч своїх підписників у соцмережі.