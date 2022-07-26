Дженнифер Лопес заметили в синем платье-рубашке во время медового месяца

Актриса вместе со своим супругом Беном Аффлеком отправилась в романтическое путешествие в Париж.

Счастливые молодожены — 53-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек — проводят медовый месяц в Париже и часто радуют поклонников романтическими фотографиями. Недавно пару в очередной раз заметили прогуливающимися по улицам города. Об этом пишет Daily mail.

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53-летняя певица была в синем платье-рубашке с воротником и рукавами-фонариками от знаменитого бренда Alexander McQueen. Наряд отлично подчеркивал подтянутую фигуру знаменитости. В руках у Дженнифер Лопес была бежевая сумка, которая гармонично сочеталась с балетками такого же цвета. Волосы знаменитость собрала в пучок.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят медовый месяц в Париже Фото: Getty Images

[ + – ] Джей Ло выбрала для прогулки синее платье-рубашку от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Бен Аффлек прогуливался в светло-голубой рубашке поверх белой футболки в сочетании с темно-синими джинсами и черными кроссовками.

Как пишет Daily mail, ранее в тот же день к паре присоединились их дети: две дочери Бена — 16-летняя Вайолет и 13-летняя Серафина, а также 14-летние близнецы Дженнифер Максимилиан и Эмма.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились на прошлой недели, всего через три месяца после своей второй помолвки. В первый раз знаменитости хотели связать себя узами брака почти 20 лет назад.

Пара обменялась клятвами в Little White Chapel в Лас-Вегасе. Это знаменитая часовня, которая существует с 1950 года и где поженились многие знаменитости, в том числе Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу, Брюс Уиллис и Деми Мур, Бритни Спирс и Джеймс Александр и другие.

Свадьба была "интимной". Дженнифер Лопес рассказала, что они с Беном стояли в очереди на регистрацию вместе с другими четырьмя парами, которые приехали в "свадебную столицу мира", чтобы объявить всем о своей любви. Актриса выбрала для свадьбы одно платье "из старого фильма" и одно — известного дома моды Zuhair Murad из свадебной коллекции Spring 2023. Бен Аффлек надел для церемонии один из своих пиджаков.

Фокус ранее писал о том, что пара все-таки планировала устроить роскошную свадьбу для друзей. СМИ со ссылкой на источники, близкие к знаменитостям, сообщали, что Лопес и Аффлек хотели собрать всех, кого не смогли позвать в Лас-Вегас в день рождения певицы и повторить церемонию бракосочетания.