Дженніфер Лопес помітили в синій сукні-сорочці під час медового місяця

Акторка разом зі своїм чоловіком Беном Аффлеком вирушила в романтичну подорож у Париж.

Щасливі молодята — 53-річна Дженніфер Лопес і 49-річний Бен Аффлек — проводять медовий місяць у Парижі та часто радують шанувальників романтичними фотографіями. Нещодавно пару вчергове помітили на вулицях міста. Про це пише Daily Мail.

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53-річна співачка була в синій сукні-сорочці з коміром і рукавами-ліхтариками від знаменитого бренду Alexander McQueen. Вбрання чудово підкреслювало підтягнуту фігуру знаменитості. У руках Дженніфер Лопес була бежева сумка, яка гармонійно поєднувалася з балетками такого ж кольору. Волосся знаменитість зібрала в пучок.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек проводять медовий місяць у Парижі Фото: Getty Images

[ + – ] Джей Ло вибрала для прогулянки синю сукню-сорочку від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Бен Аффлек прогулювався у світло-блакитній сорочці поверх білої футболки в поєднанні з темно-синіми джинсами та чорними кросівками.

Як пише Daily Мail, раніше того ж дня до пари приєдналися їхні діти: дві дочки Бена — 16-річна Вайолет і 13-річна Серафіна, а також 14-річні близнюки Дженніфер Максиміліан і Емма.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися минулого тижня, всього через три місяці після своїх других заручин. Уперше знаменитості хотіли побратися майже 20 років тому.

Пара обмінялася клятвами в Little White Chapel у Лас-Вегасі. Це знаменита каплиця, яка існує з 1950 року і де одружилися багато знаменитостей, у тому числі Френк Сінатра та Міа Ферроу, Брюс Вілліс і Демі Мур, Брітні Спірс і Джеймс Олександр та інші.

Весілля було "інтимним". Дженніфер Лопес розповіла, що вони з Беном стояли в черзі на реєстрацію разом із іншими чотирма парами, які приїхали у "весільну столицю світу", щоб оголосити всім про своє кохання. Акторка обрала для весілля одну сукню "зі старого фільму" й одну — відомого дому моди Zuhair Murad із весільної колекції Spring 2023. Бен Аффлек одягнув для церемонії один зі своїх піджаків.

Фокус раніше писав про те, що пара все ж таки планувала влаштувати розкішне весілля для друзів. ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до знаменитостей, повідомляли, що Лопес і Аффлек хотіли зібрати всіх, кого не змогли покликати у Лас-Вегас у день народження співачки та повторити церемонію одруження.