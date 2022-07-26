Виктория Бекхэм спела в караоке известную песню Spice Girls (видео)

Исполнение трека певица посвятила своему мужу.

Британский футболист Дэвид Бекхэм поделился со своими подписчиками видео, на котором его жена Виктория Бекхэм поет в караоке хорошо известную песню поп-группы Spice Girls.

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Дизайнер, а в прошлом певица Виктория Бекхэм выбрала для исполнения хит "Stop", который в свое время был довольно популярным. Рядом со знаменитостью на воображаемой сцене танцевали и веселились близкие звездных супругов.

"Вечер караоке с единственной Posh Spice 🖤@victoriabeckham @spicegirls 🖤", — подписал публикацию муж Виктории Бекхэм.

[ + – ] Виктория Бекхэм спела песню Spice Girls

Правда, позже 47-летний футболист выложил еще один ролик с этого вечера. На нем "Перчинка" поет под чужую фонограмму с выключенным микрофоном.

"Posh Spice отключена 🔌 😂 последняя песня вечера только для меня 💚 @victoriabeckham 🖤", — прокомментировал видео спортсмен. На что Виктория Бекхэм ответила: "Только для тебя, Дэвид".

Отметим, что Posh Spice – это псевдоним Виктории со времен, когда она была участницей музыкальной группы.

[ + – ] Виктория Бекхэм спела в караоке

Британская музыкальная поп-группа Spice Girls существовала с 1994 по 2000 год. После чего участницы еще не раз давали совместные концерты.

Напомним, Дэвид Бекхэм после 23 лет брака с Викторией Бекхэм показал секретное видео со своей супругой.

Также Фокус писал о проблемах в семье Бекхэм. В жизнь звездной пары неоднократно пыталась ворваться взбалмошная фанатка футболиста.