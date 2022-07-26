Вікторія Бекхем заспівала в караоке відому пісню Spice Girls (відео)

Виконання треку співачка присвятила своєму чоловікові.

Британський футболіст Девід Бекхем поділився зі своїми підписниками відео, на якому його дружина Вікторія Бекхем співає в караоке добре відому пісню поп-гурту Spice Girls.

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Дизайнерка, а в минулому співачка Вікторія Бекхем обрала для виконання хіт "Stop", який свого часу був доволі популярним. Поруч зі знаменитістю на уявній сцені танцювали та веселилися близькі зіркового подружжя.

"Вечір караоке з єдиною Posh Spice 🖤@victoriabeckham @spicegirls 🖤", — підписав публікацію чоловік Вікторії Бекхем.

[ + – ] Вікторія Бекхем заспівала пісню Spice Girls

Щоправда, пізніше 47-річний футболіст виклав ще один ролик з цього вечора. На ньому "Перчинка" співає під чужу фонограму з вимкненим мікрофоном.

"Posh Spice відключена🔌 😂 остання пісня вечора тільки для мене 💚 @victoriabeckham 🖤", — прокоментував відео спортсмен. На що Вікторія Бекхем відповіла: "Тільки для тебе, Девіде".

Зазначимо, що Posh Spice — це псевдонім Вікторії, коли вона була учасницею музичного гурту.

[ + – ] Вікторія Бекхем заспівала в караоке

Британський музичний поп-гурт Spice Girls існував з 1994 по 2000 рік. Після чого учасниці ще не раз давали спільні концерти.

Нагадаємо, Девід Бекхем після 23 років шлюбу з Вікторією Бекхем показав секретне відео зі своєю дружиною.

Також Фокус писав про проблеми в родині Бекхем. У життя зіркової пари неодноразово намагалася увірватися навіжена фанатка футболіста.