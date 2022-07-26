Сын Шварценеггера снялся в юбке для популярного журнала

Патрик Шварценеггер активно снимается в кино, занимается бизнесом и курирует благотворительные проекты.

28-летний сын актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Патрик стал героем нового номера журнала Numero Нидерланды, появившись не только на его обложке, но и на страницах издания, а также дал журналистам интервью, где рассказал о своей работе. Молодой человек пошел по стопам отца и активно снимается в кино.

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Фотографу Агате Серж Патрик позировал в стильных нарядах из шерсти и трикотажа, ярких желтом и розовом костюмах и даже в юбке. Патрик неоднократно работал моделью, поэтому во время съемок чувствовал себя более чем уверенно, прекрасно вживаясь в каждый образ.

Фото: Numero

Как уже упоминалось выше, Шварценеггер-младший снимается в кино и сериалах. Одна из его последних работ – главная роль в мини-сериале "Лестница" от HBO Max, где рассказывается о расследовании, неожиданном судебном процессе и обвинении Майкла Петерсона, американского писателя, который оказался в центре внимания после того, как на него обрушилось подозрение в смерти его жены. Мини-сериал основан на реальной криминальной истории.

"Я был большим поклонником документального фильма о Майкле. Во время пандемии коронавируса я и моя семья смотрели его и были одержимы им. Поэтому, когда я получил электронное письмо о прослушивании для этого проекта, я был в восторге. И я был еще больше взволнован, когда узнал, что это был HBO Max, и что Антонио Кампос, наш режиссер, был частью этого. И Колин Ферт, и Дейн ДеХаан, и Софи Тернер, и Тони Коллетт, и так далее, и тому подобное. Я имею в виду, актерский состав был просто невероятным. Так что для меня было огромной честью поработать со всеми ими и работать над этим проектом и воплотить реальную историю в жизнь через театрализованную версию", – признался он.

Фото: Numero

Сейчас его можно увидеть в проекте "Список терминалов" на Amazonвместе со своим зятем Крисом Праттом, который играет главную роль и является исполнительным продюсером сериала.

"Проект основан на действительно удивительной серии книг, которую написал Джек Карр, бывший морской котик. А мой шурин, Крис Пратт, продал его с аукциона и воплотил историю в жизнь с помощью этой серии Amazon. Это что-то вроде психологического триллера с действием, о морском котике, миссия которого скомпрометирована, и в нем много разных действий. В нем есть сумасшедшие психологические повороты, которых вы никогда не ожидали. И есть куча людей, которые являются большими поклонниками серии книг. Для меня было просто честью работать со всеми этими настоящими морскими котиками. В Америке это одни из лучших людей в Вооруженных Силах. Мы работали с ними и видели их мышление, то, как они тренируются, как они работают. Подготовка, которую мы должны были пройти для этого, включала время с морскими котиками и работу с ними в тактической подготовке. Это было действительно здорово. А Донни Митчелл, которого я играю, – самый молодой член взвода. Так что он своего рода молодой стрелок, детское лицо группы. И у него есть своего рода ключевой момент, который меняет сериал", – раскрыл подробности сын Шварценеггера.

Помимо того, что он успешный актер, Патрик также участвует и является соучредителем нескольких коммерческих предприятий, а его главный советник и партнер – Мария Шрайвер, его мама:

"Я работаю с мамой в нашей собственной компании по лечению мозга, которая собирает деньги для лечения болезни Альцгеймера, и она называется Mosh. Я работаю с ней над многими вещами, от бизнеса до благотворительности. Она всегда учила меня, что независимо от того, где ты находишься в жизни или насколько хорошо у тебя дела, всегда нужно находить способы отдавать и помогать другим. Она и мой папа всегда говорили, что никто не делает себя сам. Они всегда получали помощь от другого человека, и всегда есть кто-то, кто нуждается в помощи. Нам повезло, что мы можем оказать помощь, будь то в финансовом или ином плане. Она отличный наставник".

У Патрика – большие планы на будущее. Он нацелен на постепенный рост и каждый год делает все для движения к поставленным целям. В кино Шварценеггер хочет и дальше продолжить сотрудничать с высококлассными актерами, чтобы многому у них научиться.

"Меня не волнует, пятиминутная это роль или одночасовая, я хочу продолжать находить способы учиться и расти, окружать себя великими талантами и продолжать укреплять свой бренд, присутствие и знания в актерской сфере. У меня есть и другие цели: самому найти материал и создать его с нулянайти книгу, написать сценарий и снять по ней фильм, сыграв там главную роль. Однако мне нужно еще очень многому научиться", – отметил Патрик.

Напомним, что и внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна начал сниматься в кино. Как и отец, он занимается бодибилдингом и мечтает завоевать титул "Мистер Олимпия".