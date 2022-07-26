Син Шварценеггера знявся в спідниці для популярного журналу

Патрік Шварценеггер активно знімається в кіно, займається бізнесом і благодійними проєктами.

28-річний син актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Патрік став героєм нового номера журналу Numero Нідерланди, з'явившись не лише на його обкладинці, а й на сторінках видання, а також дав журналістам інтерв'ю, де розповів про свою роботу. Юнак пішов стопами батька й активно знімається в кіно.

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Фотографу Агаті Серж Патрік позував у стильному вбранні з вовни та трикотажу, яскравих жовтому та рожевому костюмах і навіть у спідниці. Патрік неодноразово працював моделлю, тому під час зйомок почувався більш ніж упевнено, прекрасно вживаючись у кожний образ.

Фото: Numero

Як уже згадувалося вище, Шварценеггер-молодший знімається в кіно та серіалах. Одна з його останніх робіт — головна роль у мінісеріалі "Сходи" від HBO Max, де розповідається про розслідування, несподіваний судовий процес і звинувачення Майкла Петерсона, американського письменника, який опинився в центрі уваги після того, як на нього обрушилася підозра в смерті його дружини. Мінісеріал ґрунтується на реальній кримінальній історії.

"Я був великим шанувальником документального фільму про Майкла. Під час пандемії коронавірусу я та моя сім'я дивилися його й були одержимі ним. Тому, коли я отримав електронний лист про прослуховування для цього проєкту, я був у захваті. І я був ще більше схвильований, коли дізнався, що це був HBO Max, і що Антоніо Кампос, наш режисер, був частиною цього. І Колін Ферт, і Дейн ДеХаан, і Софі Тернер, і Тоні Коллетт, і так далі. Я маю на увазі, що акторський склад був просто неймовірним, тож для мене було величезною честю попрацювати з усіма ними та над цим проєктом і втілити реальну історію в життя через театралізовану версію", — зізнався він.

Фото: Numero

Зараз його можна побачити в проєкті "Список терміналів" на Amazon разом зі своїм зятем Крісом Праттом, який зіграє головну роль і є виконавчим продюсером серіалу.

"Проєкт заснований на дійсно дивовижній серії книг, яку написав Джек Карр, колишній морський котик. А мій швагер, Кріс Пратт, продав його з аукціону та втілив історію в життя за допомогою цієї серії Amazon. Це щось на кшталт психологічного трилера з дією, про морського котика, місія якого скомпрометована, і в ньому багато різних дій. У ньому є шалені психологічні повороти, яких ви ніколи не очікували. І є купа людей, які є великими шанувальниками серії книг. Для мене було просто честю працювати з усіма цими справжніми морськими котиками. В Америці це одні з найкращих людей у Збройних Силах. Ми працювали з ними та бачили їхнє мислення, те, як вони тренуються, як вони працюють. Підготовка, яку ми повинні були пройти для цього, включала час із морськими котиками та роботу з ними в тактичній підготовці. Це було справді класно. А Донні Мітчелл, якого я граю, — наймолодший член взводу. Так що він свого роду молодий стрілець, дитяче обличчя групи. І він має свого роду ключовий момент, який змінює серіал", — розкрив подробиці син Шварценеггера.

Крім того, що він успішний актор, Патрік також бере участь і є співзасновником кількох комерційних підприємств, а його головна радниця та партнерка — Марія Шрайвер, його мама:

"Я працюю з мамою в нашій власній компанії з лікування мозку, яка збирає гроші для лікування хвороби Альцгеймера, і вона називається Mosh. Я працюю з нею над багатьма речами, від бізнесу до благодійності. Вона завжди вчила мене, що незалежно від того, де ти перебуваєш у житті або наскільки добре в тебе справи, завжди потрібно знаходити способи віддавати й допомагати іншим... Вона та мій тато завжди говорили, що ніхто не робить себе сам, вони завжди отримували допомогу від іншої людини, і завжди є хтось, хто потребує допомоги. Нам пощастило, що ми можемо надати допомогу, чи то у фінансовому, чи в іншому плані. Вона чудова наставниця".

Патрік має великі плани на майбутнє. Він націлений на поступове зростання та щороку робить все для руху до поставленої мети. У кіно Шварценеггер хоче й надалі продовжити співпрацювати з висококласними акторами, щоб багато в них навчитися.

"Мене не хвилює, п'ятихвилинна це роль чи одногодинна, я хочу продовжувати знаходити способи вчитися та рости, оточувати себе великими талантами та продовжувати зміцнювати свій бренд, присутність і знання в акторській сфері. У мене є й інші цілі: самому знайти матеріал і створити його з нуля, знайти книгу, написати сценарій і зняти за нею фільм, зігравши там головну роль. Однак мені потрібно ще дуже багато чого навчитися", — зазначив Патрік.

Нагадаємо, що й позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена почав зніматися в кіно. Як і батько, він займається бодібілдингом і мріє здобути титул "Містер Олімпія".