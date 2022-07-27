Виктория и Дэвид Бекхэм продемонстрировали идеальные образы для семейного отдыха (фото)

В 2022 звездные супруги празднуют 23-ю годовщину жизни в официальном браке.

Британский футболист Дэвид Бекхэм и певица Виктория Бекхэм отдыхают во Франции. Об этом пишет Daily Mail.

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На летний отдых звездные супруги прибыли вместе со своими детьми, кроме старшего сына Бруклина, который с женой Николой находится в Штатах.

Дэвид и Виктория были замечены на одном из французских пляжей. Для летнего жаркого дня дизайнер и певица Виктория Бекхэм выбрала белое длинное легкое платье. Волосы жена футболиста собрала в пучок, добавив к образу солнцезащитные очки.

Тем временем 47-летний Дэвид Бекхэм был одет в распахнутую рубашку и белые шорты.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм в Сен-Тропе

На одно из фото папарацци попал трогательный момент — Дэвид Бекхэм взял на руки свою жену Викторию.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм в Сен-Тропе

В частности, Дэвид и Виктория отдыхали на роскошной яхте и катались на гидроциклах.

Британская звездная пара состоит в официальном браке уже 23 года. У спортсмена и певицы подрастают четверо детей. Старший сын Бруклин в апреле 2022 женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в Америку.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм

Напомним, 48-летняя Виктория Бекхэм исполнила во французском караоке хит музыкальной группы Spice Girls.

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