Вікторія та Девід Бекхем продемонстрували ідеальні образи для сімейного відпочинку (фото)

У 2022 зіркове подружжя святкує 23-ту річницю життя в офіційному шлюбі.

Британський футболіст Девід Бекхем та співачка Вікторія Бекхем відпочивають у Франції. Про це пише Daily Mail.

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На літній відпочинок зіркове подружжя прибуло разом зі своїми дітьми, окрім старшого сина Брукліна, котрий з дружиною Ніколою перебуває у Штатах.

Девіда та Вікторію помітили на одному з французьких пляжів. Для літнього спекотного дня дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем обрала білу довгу легку сукню. Волосся дружина футболіста зібрала в пучок, додавши до образу сонцезахисні окуляри.

Тим часом 47-річний Девід Бекхем був одягнутий у розстібнуту сорочку та білі шорти.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем у Сен-Тропе

На одне із фото папараці потрапив зворушливий момент — Девід Бекхем взяв на руки свою дружину Вікторію.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем у Сен-Тропе

Зокрема Девід та Вікторія відпочивали на розкішній яхті та каталися на гідроциклах.

Британська зіркова пара перебуває в офіційному шлюбі 23 роки. У спортсмена та співачки підростають четверо дітей. Старший син Бруклін у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхав жити в Америку.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем

Нагадаємо, 48-річна Вікторія Бекхем виконала у французькому караоке хіт музичного гурту Spice Girls.

Також Фокус писав про 23-ту річницю весілля Девіда та Вікторії Бекхем та їхню історію кохання.