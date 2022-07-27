Вікторія та Девід Бекхем продемонстрували ідеальні образи для сімейного відпочинку (фото)
У 2022 зіркове подружжя святкує 23-ту річницю життя в офіційному шлюбі.
Британський футболіст Девід Бекхем та співачка Вікторія Бекхем відпочивають у Франції. Про це пише Daily Mail.
На літній відпочинок зіркове подружжя прибуло разом зі своїми дітьми, окрім старшого сина Брукліна, котрий з дружиною Ніколою перебуває у Штатах.
Девіда та Вікторію помітили на одному з французьких пляжів. Для літнього спекотного дня дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем обрала білу довгу легку сукню. Волосся дружина футболіста зібрала в пучок, додавши до образу сонцезахисні окуляри.
Тим часом 47-річний Девід Бекхем був одягнутий у розстібнуту сорочку та білі шорти.
На одне із фото папараці потрапив зворушливий момент — Девід Бекхем взяв на руки свою дружину Вікторію.
Зокрема Девід та Вікторія відпочивали на розкішній яхті та каталися на гідроциклах.
Британська зіркова пара перебуває в офіційному шлюбі 23 роки. У спортсмена та співачки підростають четверо дітей. Старший син Бруклін у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхав жити в Америку.
Нагадаємо, 48-річна Вікторія Бекхем виконала у французькому караоке хіт музичного гурту Spice Girls.
Також Фокус писав про 23-ту річницю весілля Девіда та Вікторії Бекхем та їхню історію кохання.