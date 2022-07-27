Вкус, как в детстве: рассыпчатое овсяное печенье от Лизы Глинской
Приготовление этого печенья не займет много времени.
Овсяное печенье – простой и вкусный десерт, знакомый всем с детства. Известный украинский кондитер, победительница второго сезона шоу "МастерШеф" Лиза Глинская представила проверенный рецепт этого лакомства, который мы рекомендуем обязательно попробовать всем сладкоежкам.
Овсяное печенье
Ингредиенты:
- Яйца – 100 гр;
- Овсяные хлопья быстрого приготовления – 200 гр;
- Мука – 200 гр;
- Сахар – 220 гр;
- Сливочное масло комнатной температуры – 200 гр;
- Разрыхлитель – 10 гр;
- Какао-порошок – 10 гр;
- Соль;
- Ванильный сахар или корица.
Способ приготовления:
Сбить венчиком мягкое сливочное масло. Для печенья лучше использовать масло жирностью 62%. Затем добавить сахар, яйца и перемешать. Далее – очередь сухих ингредиентов – мука, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Все хорошо перемешать и готовое тесто накрыть пленкой и отправить в холодильник на час.
Достать тесто из холодильника, сделать из него шарики диаметром 4 см и немного приплющить их. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке, включив режим конвекции, 15-18 минут.
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