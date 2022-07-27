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Вкус, как в детстве: рассыпчатое овсяное печенье от Лизы Глинской

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Лиза Глинская
Фото: lizaglinskaya/Instagram | Лиза Глинская

Приготовление этого печенья не займет много времени.

Овсяное печенье – простой и вкусный десерт, знакомый всем с детства. Известный украинский кондитер, победительница второго сезона шоу "МастерШеф" Лиза Глинская представила проверенный рецепт этого лакомства, который мы рекомендуем обязательно попробовать всем сладкоежкам.

Овсяное печенье

Ингредиенты:

  • Яйца – 100 гр;
  • Овсяные хлопья быстрого приготовления – 200 гр;
  • Мука – 200 гр;
  • Сахар – 220 гр;
  • Сливочное масло комнатной температуры – 200 гр;
  • Разрыхлитель – 10 гр;
  • Какао-порошок – 10 гр;
  • Соль;
  • Ванильный сахар или корица.

Способ приготовления:

Сбить венчиком мягкое сливочное масло. Для печенья лучше использовать масло жирностью 62%. Затем добавить сахар, яйца и перемешать. Далее – очередь сухих ингредиентов – мука, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Все хорошо перемешать и готовое тесто накрыть пленкой и отправить в холодильник на час.

Достать тесто из холодильника, сделать из него шарики диаметром 4 см и немного приплющить их. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке, включив режим конвекции, 15-18 минут.

Ранее мы делились рецептом печенья "Наполеон", которое буквально тает во рту. Также советуем приготовить вкуснейшую творожную запеканку.