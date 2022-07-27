Смак, як у дитинстві: розсипчасте вівсяне печиво від Лізи Глінської

Приготування печива не займе багато часу.

Вівсяне печиво — простий і смачний десерт, знайомий усім із дитинства. Відома українська кондитерка, переможниця другого сезону шоу "МастерШеф" Ліза Глінська представила перевірений рецепт цих ласощів, який ми рекомендуємо обов'язково скуштувати всім ласунам.

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Вівсяне печиво

Складові:

Яйця — 100 гр;

Вівсяні пластівці швидкого приготування — 200 гр;

Борошно — 200 гр;

Цукор — 220 гр;

Вершкове масло кімнатної температури — 200 гр;

Розпушувач — 10 гр;

Какао-порошок — 10 гр;

Сіль;

Ванільний цукор або кориця.

Спосіб приготування:

Збити вінчиком м'яке вершкове масло. Для печива краще використовувати масло жирністю 62%. Потім додати цукор, яйця та перемішати. Далі — черга сухих інгредієнтів: борошна, вівсяних пластівців, солі, ванільного цукру, розпушувача. Все добре перемішати, і готове тісто накрити плівкою та відправити в холодильник на годину.

Дістати тісто з холодильника, зробити з нього кульки діаметром 4 см і трохи приплюснути їх. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці, увімкнувши режим конвекції, 15-18 хвилин.

Раніше ми ділилися рецептом печива "Наполеон", яке буквально тане в роті. Також радимо приготувати смачну сирну запіканку.