Смак, як у дитинстві: розсипчасте вівсяне печиво від Лізи Глінської
Приготування печива не займе багато часу.
Вівсяне печиво — простий і смачний десерт, знайомий усім із дитинства. Відома українська кондитерка, переможниця другого сезону шоу "МастерШеф" Ліза Глінська представила перевірений рецепт цих ласощів, який ми рекомендуємо обов'язково скуштувати всім ласунам.
Вівсяне печиво
Складові:
- Яйця — 100 гр;
- Вівсяні пластівці швидкого приготування — 200 гр;
- Борошно — 200 гр;
- Цукор — 220 гр;
- Вершкове масло кімнатної температури — 200 гр;
- Розпушувач — 10 гр;
- Какао-порошок — 10 гр;
- Сіль;
- Ванільний цукор або кориця.
Спосіб приготування:
Збити вінчиком м'яке вершкове масло. Для печива краще використовувати масло жирністю 62%. Потім додати цукор, яйця та перемішати. Далі — черга сухих інгредієнтів: борошна, вівсяних пластівців, солі, ванільного цукру, розпушувача. Все добре перемішати, і готове тісто накрити плівкою та відправити в холодильник на годину.
Дістати тісто з холодильника, зробити з нього кульки діаметром 4 см і трохи приплюснути їх. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці, увімкнувши режим конвекції, 15-18 хвилин.
Раніше ми ділилися рецептом печива "Наполеон", яке буквально тане в роті. Також радимо приготувати смачну сирну запіканку.