Киану Ривза оцифровали: как выглядит виртуальная копия знаменитого актера (видео)

Цифровой Киану Ривз практически неотличим от своего живого оригинала.

57-летний американский актер Киану Ривз получил свою цифровую копию, которая была создана с помощью Metahuman и DeepFaceLab, которую показал YouTube-канал Not Face Video Studio, специализирующийся на дипфейках и нейросетевых технологиях.

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Для создания дипфейка авторы использовали инструмент Unreal MetaHuman, а также недавно выпущенную функцию Mesh to MetaHuman, которая позволяет легко превращать внешнюю сетку в трехмерного персонажа. Затем грубая 3D-модель была доработана с помощью DeepFaceLab, известного приложения для создания дипфейков, чтобы добиться сходства с актером. В итоге копию Киану практически невозможно отличить от живого человека.

Пользователи Сети по достоинству отценили результат работы.

"Удивительно. Теперь вы можете сделать настоящий матричный сиквел с Нео", "Фантастическое сходство! Отличная работа!", "Вот так будет выглядеть графика PS8", – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Киану Ривз продолжает умилять СМИ своей добротой и терпением. Например, недавно он прсле утомительного перелета из Великобритании в США все же нашел время, чтобы пообщаться с подростком, который остановил его в аэропорту. Актер не только ответил на вопросы мальчика. но и сам поинтересовался его делаиит.

Когда знаменитость отдохнул и набрался сил, то отправился гулять по мегаполису со своей девушкой Александрой Грант.