Кіану Рівза оцифрували: як виглядає віртуальна копія знаменитого актора (відео)

Цифровий Кіану Рівз практично не відрізняється від свого живого оригіналу.

57-річний американський актор Кіану Рівз отримав свою цифрову копію, яка була створена за допомогою Metahuman і DeepFaceLab, яку показав YouTube-канал Not Face Video Studio, що спеціалізується на діпфейках і нейромережевих технологіях.

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Для створення діпфейку автори використовували інструмент Unreal MetaHuman, а також нещодавно випущену функцію Mesh to MetaHuman, яка дозволяє легко перетворювати зовнішню сітку на тривимірного персонажа. Потім груба 3D-модель була доопрацьована за допомогою DeepFaceLab, відомої програми для створення діпфейків, щоб досягти подібності з актором. Зрештою копію Кіану практично неможливо відрізнити від живої людини.

Користувачі мережі гідно оцінили результат роботи.

"Дивно. Тепер ви можете зробити справжній матричний сиквел із Нео", "Фантастична схожість! Відмінна робота!", "Ось так виглядатиме графіка PS8", — пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що Кіану Рівз продовжує розчулювати ЗМІ своєю добротою і терпінням. Наприклад, нещодавно він після втомливого перельоту з Великої Британії до США все ж таки знайшов час, щоб поспілкуватися з підлітком, який зупинив його в аеропорту. Актор не лише відповів на запитання хлопчика. але і сам поцікавився його робить.

Коли знаменитість відпочив і набрався сил, то подався гуляти мегаполісом зі своєю дівчиною Олександрою Грант.