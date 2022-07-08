Кіану Рівз прогулявся з коханою жінкою вулицями Нью-Йорка

Кіану й Олександра були дуже веселими та про щось жваво розмовляли, тримаючись за руки.

57-річний американський актор Кіану Рівз і 49-річна кохана Олександра Грант прогулялися вулицями Нью-Йорка після нещодавнього повернення зірки "Матриці" з Лондона. Вони помітили папараці, які зробили кілька знімків, повідомляє Daily Mail.

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На П'ятій авеню пара зайшла до кількох магазинів, а потім вирушила до ресторану Quality Meats Dining.

Для прогулянки Кіану одягнув темно-синій костюм поверх, чорну футболку та пару коричневих черевиків. Його волосся було звично заправлене за вуха, а на обличчі була присутня багатоденна щетина із сивиною.

Олександра мала стильний вигляд у чорному топі без рукавів і пурпурових штанах, додавши до образу чорний ремінь із золотою пряжкою та золотий ланцюжок на шию. У руках вона тримала сумочку.

Актор і художниця разом уже чотири роки. У березні Кіану спровокував чутки про швидкі заручини, оскільки був помічений у ювелірному магазині Irene Neuwirth на Melrose Place у Західному Голлівуді, де розглядав вітрину з кільцями.

Незважаючи на те, що вони зустрічаються ще з 2018 року, закохані довго не афішували свій роман. Уперше вони заявили про себе як пара, з'явившись разом на гала-концерті LACMA Art + Film, влаштованому Gucci в Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року.

Ще до початку роману Кіану співпрацював з Олександрою під час створення книг "Ода на щастя" й "Тіні". Поки Олександра займалася їхнім візуальним оформленням, Кіану писав вірші.

Нещодавно пара приголомшила публіку, з'явившись на червоній доріжці на гала-концерті MOCA 2022, який відбувся у Geffen Contemporary у Лос-Анджелесі в червні.

Фото: Getty Images

Кіану був одягнений у класичний чорний костюм, який він поєднав із білою сорочкою та краваткою в різнокольорову смужку, і тримав на килимовій доріжці Олександру за руку. Вона обрала для заходу яскраво-червону сукню та блискучі балетки.

Нагадаємо, нещодавно Кіану Рівз поспілкувався в аеропорту з юним шанувальником, відповівши на кілька його питань і давши йому автограф. При цьому актор явно був втомленим після тривалого перельоту з Великобританії в США, але в розмові з підлітком цього не показав.