Киану Ривз прогулялся с любимой женщиной по улицам Нью-Йорка

Киану и Александра выглядели очень веселыми и о чем-то оживленно разговаривали, держась за руки.

57-летний американский актер Киану Ривз и 49-летняя возлюбленная Александра Грант прогулялись по улицам Нью-Йорка после недавнего возвращения звезды "Матрицы" из Лондона. Они были замечены папарацци, которые сделали несколько снимков, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На Пятой Авеню пара зашла в несколько магазинов, а затем отправилась в ресторан Quality Meats Dining.

Для прогулки Киану надел темно-синий костюм поверх, черную футболку и пару коричневых ботинок. Его волосы были привычно заправлены за уши, а на лице присутствовала многодневная щетина с проседью.

Александра выглядела стильно в черном топе без рукавов и пурпурных брюках, добавив к образу черный ремень с золотой пряжкой и золотую цепочку на шею. В руках она держала сумочку.

Актер и художница вместе уже четыре года. В марте Киану спровоцировал слухи о скорой помолвке, поскольку был замечен в ювелирном магазине Irene Neuwirth на Melrose Place в Западном Голливуде, где рассматривал витрину с кольцами.

Несмотря на то, что встречаются еще с 2018 года, влюбленные долго не афишировали свой роман. Впервые они заявили о себе как пара, появившись вместе а гала-концерте LACMA Art + Film, устроенном Gucci в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года.

Еще до начала романа Киану сотрудничал с Александрой во время создания книг "Ода счастью" и "Тени". Пока Александра занималась их визуальным оформлением, Киану писал стихи.

Недавно пара ошеломила публику, появившись на красной дорожке на гала-концерте MOCA 2022, который состоялся в Geffen Contemporary в Лос-Анджелесе в июне.

Фото: Getty Images

Киану был одет в классический черный костюм, который он сочетал с белой рубашкой и галстуком в разноцветную полоску, и держал на ковровой дорожке Александру за руку. Она выбрала для мероприятия ярко-красное платье и блестящие балетки.

Напомним, недавно Киану Ривз пообщался в аэропорту с юным поклонником, ответив на несколько его вопросов и дав ему автограф. При этом актер явно был уставшим после длительного перелета из Великобритании в США, но в беседе с подростком никак этого не проявил.