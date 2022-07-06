Киану Ривз снова удивил поклонников добротой и выдержкой

Подросток не только задавал вопросы актеру, изрядно уставшему после перелета, но и сам отвечал Киану Ривзу.

Юный фанат американского актера Киану Ривза устроил ему блиц-опрос прямо в аэропорту в Нью-Йорке, а затем попросил у него автограф. Звезда "Матрицы", который славится своей добротой и открытостью, не отказал парню в просьбе и ответил на его вопросы. Разговор поклонника и актера на своей странице в Twitter опубликовал телепродюссер Эндрю Киммел, ставший очевидцем диалога.

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"Киану Ривз сегодня был на моем рейсе из Лондона в Нью-Йорк. Мальчик попросил автограф, а затем начал задавать серию быстрых вопросов. Киану с радостью отвечал на все до единого", – написал Киммел.

[ + – ] Киану Ривз дал автограф любопытному фанату

Подробно описывая разговор между Киану и ребенком, Эндрю рассказал, что мальчик спросил актера, почему тот был в Лондоне, на что тот ответил: "Снимается документальный фильм".

Затем он сказал: "Я видел в Интернете, что вы были на Гран-при", на что Киану ответил: Да, Гран-при. Ф1! Гоночные машины!'.

Когда его спросили, водит ли он сам, Киану сказал мальчику, что хотя он и не участвует в гонках на автомобилях Формулы-1, ему нравится кататься на мотоциклах.

Далее Ривз поведал собеседнику, что живет в Лос-Анджелесе и собирается прожить в Нью-Йорке пять лет, чтобы посмотреть бродвейское шоу American Buffalo.

Когда у ребенка закончились вопросы, Киану начал задавать свои и расспрашивать, почему он в Европе, в какие парижские галереи он ходил и какая ему больше всего нравится.

[ + – ] Киану Ривз и Эндрю Киммел

"Человек не мог быть лучше, особенно после международного перелета. Я подумал, что поделюсь этим, потому что чувак – классный актер, и такие маленькие моменты могут иметь такое большое значение в жизни людей. Нам нужно больше Киануса! И да, я немного поумнел и попросил сфотографироваться. Я имею в виду… должен был", – подытожил автор свой рассказ.

Киану лавно славится своей добротой, и некоторые факты говорят о его качествах куда больше, чем все его друзья. Например, он помогает своим съемочным группам на площадке, таская аппаратуру.

После завершения съемок" четвертой части Джона Уика" Ривз одарил каскадеров фильма дорогими часами.

Он также является основателем благотворительного фонда, который помогает в лечении детской лейкемии.

Напомним, недавно Киану заметили на мотоцикле стоимостью $85 тысяч.