Кіану Рівз знову здивував шанувальників добротою та витримкою

Підліток не тільки ставив запитання актору, який добряче втомився після перельоту, а й сам відповідав Кіану Рівзу.

Юний фанат американського актора Кіану Рівза влаштував йому бліц-опитування прямо в аеропорту Нью-Йорка, а потім попросив у нього автограф. Зірка "Матриці", який славиться своєю добротою та відкритістю, не відмовив хлопцеві в проханні та відповів на його запитання. Розмову шанувальника й актора на своїй сторінці у Twitter опублікував телепродюсер Ендрю Кіммел, який став очевидцем діалогу.

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"Кіану Рівз сьогодні був на моєму рейсі з Лондона до Нью-Йорка. Хлопчик попросив автограф, а потім почав ставити серію швидких питань. Кіану з радістю відповідав на всі до єдиного", — написав Кіммел.

[ + – ] Кіану Рівз дав автограф допитливому фанату

Докладно описуючи розмову між Кіану й дитиною, Ендрю розповів, що хлопчик запитав актора, чому той був у Лондоні, на що той відповів: "Знімається документальний фільм".

Потім він сказав: "Я бачив в інтернеті, що ви були на Гран-прі", — на що Кіану відповів: "Так, Гран-прі. Ф1! Гоночні машини!"

Коли його запитали, чи водить він сам, Кіану сказав хлопчику, що хоч він і не бере участь у гонках на автомобілях Формули-1, йому подобається кататися на мотоциклах.

Далі Рівз розповів співрозмовнику, що живе в Лос-Анджелесі та має намір прожити в Нью-Йорку п'ять років, щоб переглянути бродвейське шоу American Buffalo.

Коли в дитини закінчилися питання, Кіану почав ставити свої тарозпитувати, чому він у Європі, до яких паризьких галерей він ходив і яка йому найбільше подобається.

[ + – ] Кіану Рівз і Ендрю Кіммел

"Людина не могла бути кращою, особливо після міжнародного перельоту. Я подумав, що поділюся цим, тому що чувак — класний актор, і такі маленькі моменти можуть мати таке велике значення в житті людей. Нам потрібно більше Кіануса! І так, я трохи порозумнішав і попросив сфотографуватися. Я маю на увазі... повинен був", — підсумував автор свою розповідь.

Кіану славно славиться своєю добротою, і деякі факти говорять про його якості набагато більше, ніж усі його друзі. Наприклад, він допомагає своїм знімальним групам на майданчику, тягаючи апаратуру.

Після завершення зйомок четвертої частини "Джона Віка" Рівз подарував каскадерам фільму дорогі годинники.

Він також є фундатором благодійного фонду, який допомагає в лікуванні дитячої лейкемії.

Нагадаємо, нещодавно Кіану помітили на мотоциклі вартістю 85 тисяч доларів.