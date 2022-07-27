Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх"

Артисты выступали во временно оккупированном Крыму.

Участникам российской группы "Руки вверх" на пять лет запретили въезд в Эстонию из-за того, что артисты выступали во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел Эстонии. Таким решением власти страны решили выразить свою солидарность с Украиной, которая шестой месяц стойко противостоит российской военной агрессии.

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"Вчерашнее решение МВД о запрете въезда в эстонское государство участникам "Руки вверх" является исключительно правильным", — процитировали слова главы ведомства Урмаса Рейнсалу в пресс-службе дипведомства Эстонии.

Рейнсалу отметил, что участники группы "Руки вверх" посещали Крым после того, как Россия временно оккупировала полуостров в 2014 году, и подчеркнул, что Эстония продолжает поддерживать Украину.

Сергей Жуков, комментируя решение, выразил сожалению о том, что поклонники его творчества не смогут посетить концерты в Эстонии. И пригласил их на свои концерты в России.

Как известно, солисту группы "Руки вверх" в марте 2022 года запретили въезд в Латвию после его выступления на концерте в честь "присоединения Крыма" в "Лужниках".

Также в апреле 2022 года Эстония запретила въезд артистам Полине Гагариной и Филиппу Киркорову, так как они принимали участие в концерте в "Лужниках".

Напомним, некоторые российские знаменитости выступили против войны в Украине, из-за чего подверглись преследованию со стороны российских властей. Ранее Фокус писал о том, что в отношении Максима Галкина в РФ завели уголовное дело. По информации СМИ артист вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми намерен эмигрировать в США, и уже распродает недвижимость в РФ.

Также недавно стало известно, что в отношении российского модельера и ведущего ток-шоу "Модный приговор" Александра Васильева правоохранители начали проверку. Знаменитость подозревают в дискредитации российской армии. Ранее модельер обратился с открытым письмом к властям Висагинаскому муниципалитету Литвы. Васильев заявил, что является пацифистом и выступает против кровопролитной войны в Украине, а также попросил власти сохранить его коллекцию старинной одежды, которую он намерен завещать местному музею.