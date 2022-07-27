Естонія на п'ять років заборонила в'їзд групі "Руки ввверх"

Артисти виступали в тимчасово окупованому Криму.

Учасникам російського гурту "Руки вверх" на п'ять років заборонили в'їзд в Естонію через те, що артисти виступали в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Естонії. Таким рішенням влада країни вирішила висловити свою солідарність із Україною, яка шостий місяць стійко протистоїть російській військовій агресії.

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"Учорашнє рішення МВС про заборону в'їзду в естонську державу учасникам "Руки вверх" є виключно правильним", — процитували слова глави відомства Урмаса Рейнсалу в пресслужбі дипвідомства Естонії.

Рейнсалу зазначив, що учасники групи "Руки вверх" відвідували Крим після того, як Росія тимчасово окупувала півострів у 2014 році, та наголосив, що Естонія продовжує підтримувати Україну.

Сергій Жуков, коментуючи рішення, висловив жаль, що шанувальники його творчості не зможуть відвідати концерти в Естонії, і запросив їх на свої концерти в Росії.

Як відомо, солісту гурту "Руки вверх" у березні 2022 року заборонили в'їзд у Латвію після його виступу на концерті на честь "приєднання Криму" на "Лужниках".

Також у квітні 2022 року Естонія заборонила в'їзд артистам Поліні Гагаріній і Філіппу Кіркорову, оскільки вони брали участь у концерті на "Лужниках".

Нагадаємо, деякі російські знаменитості виступили проти війни в Україні, через що зазнали переслідування з боку російської влади. Раніше Фокус писав про те, що стосовно Максима Галкіна в РФ порушили кримінальну справу. За інформацією ЗМІ, артист разом із дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми має намір емігрувати в США та вже розпродає нерухомість до РФ.

Також нещодавно стало відомо, що стосовно російського модельєра та ведучого ток-шоу "Модний вирок" Олександра Васильєва правоохоронці розпочали перевірку. Знаменитість підозрюють у дискредитації російської армії. Раніше модельєр звернувся з відкритим листом до влади Вісагінаського муніципалітету Литви. Васильєв заявив, що є пацифістом і виступає проти кровопролитної війни в Україні, а також попросив владу зберегти його колекцію старовинного одягу, яку він має намір заповісти місцевому музею.