Принц Уильям прервал свой отпуск по особой причине

Герцог Кембриджский поздравил женскую сборную Англии по футболу с выходом в финал Евро-2022.

Герцог Кембриджский прервал свой летний отпуск, чтобы отправить особое сообщение футбольной команде Англии. Принц Уильям, будучи президентом Футбольной ассоциации, поздравил женскую сборную с выходом в финал Евро после победы над Швецией со счетом 4:0. Об этом пишет Hellomagazine.

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"Мои поздравления, львицы с выходом в финал Евро-2022! Вся страна так гордится всем, чего вы достигли. Мы верим в вас и будем с вами на всем пути!" — такое сообщение появилось в официальном Твиттер-аккаунте принца Уильяма. В конце поздравления стоит буква "W" — личная подпись герцога Кембриджского.

Как известно, принц Уильям большой фанат футбола. В начале июля он сообщал, что будет внимательно следить за участием женской сборной Англии в чемпионате.

"Впереди захватывающее футбольное лето, и вся страна будет болеть за вас!" — писал принц в соцсетях.

В прошлом месяце герцог Кембриджский навестил профессиональных спортсменок в их тренировочном лагере и опубликовал фото, отметив, что команда вдохновляет следующее поколение женщин и девочек играть в футбол.

Как пишет Hellomagazine, в этом году Кембриджи с детьми проводят отпуск не за границей, а дома в Великобритании. Такое решение, вероятно, связано с серьезной подготовкой к долгожданному переезду из Кенсингтонского дворца в Виндзор.

Совсем скоро принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также их трое детей — девятилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний принц Луи, поселятся рядом с королевой, которая теперь постоянно живет в Виндзорском замке. Осенью наследники герцога и герцогини Кембриджских пойдут в новую школу.

Родители Кейт Миддлтон и ее брат Джеймс тоже смогут чаще видеться с родственниками. Ведь они живут всего в 40 минутах езды от Виндзора.

При этом принц Уильям и Кейт продолжат использовать Кенсингтонский дворец в качестве своей лондонской базы для работы.

Фокус ранее писал о том, что младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа дала своей дочери "цветочное" имя. Теперь у малышки Роуз есть особая связь с годовалой наследницей принца Гарри и Меган Маркл, чье имя тоже ассоциируется с цветком.