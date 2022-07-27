Сестра Кейт Миддлтон дала новорожденной дочери имя, связанное с Лилибет

Девочку назвали в честь красивого цветка.

Младшая сестра герцогини Кембриджской 38-летняя Пиппа Миддлтон в третий раз стала мамой. В июне 2022 года у нее родилась девочка. Новорожденную малышку назвали Роуз, что с латинского означает "роза". Как оказалось, теперь у младшей дочери Пиппы есть особая связь с годовалой дочерью Меган Маркл и принца Гарри Лилибет. Об этом сообщает People.

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Имя Роуз, по данным NameBerry, заняло 61-е место среди самых популярных имен для девочек в 2020 году в Англии. Также июнь считается месяцем цветения роз, именно поэтому Пиппа, которая вместе со своим супругом Джеймсом воспитывает еще двоих детей — трехлетнего Артура и годовалую Грейс, выбрала такое имя для своей младшей дочери.

Как пишет People, имя дочери принца Гарри и Меган Марл тоже ассоциируется с цветком. И хотя девочку назвали Лилибет — в честь ее знаменитой прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II (Лилибет — детское прозвище монарха), дома малышку называют Лили. У этого "цветочного" имени есть скрытый смысл — мама Меган Маркл Дориа Рэгланд нежно называет свою дочь "Цветком".

Напомним, 38-летняя Пиппа Миддлтон родила своего первенца Артура в октябре 2018 года. Через три года в марте 2021 года на свет появилась малышка Грейс.

Пиппа пошла по стопам своей королевской сестры — она, как и Кейт Миддлтон, родила своих детей в крыле Линдо больницы Святой Марии.

О третьей беременности младшей сестры герцогини Кембриджсой стало известно случайно. Пиппу заметили на концерте в честь Платинового юбилея королевы в Букингемском дворце с округлившимся животом.

Ранее Фокус рассказывал, что новоиспеченная многодетная мать Пиппа Миддлтон успешно совмещает воспитание детей и учебу. Она получает степень магистра в области физического воспитания, спорта и физической грамотности в Уэльском университете Тринити-Сент-Дэвид.

Также Фокус рассказывал о том, что Кейт Миддлтон не против стать матерью в четвертый раз, однако принцу Уильяма эта идея не по душе. Он считает, что герцогине Кембриджской стоит остановиться на троих детях. Одна из причин это то, что Кейт Миддлтон очень тяжело переносит беременности из-за сильнейшего токсикоза.