Сестра Кейт Міддлтон дала новонародженій дочці ім'я, пов'язане з Лілібет

Дівчинку назвали на честь гарної квітки.

Молодша сестра герцогині Кембриджської 38-річна Піппа Міддлтон утретє стала мамою. У червні 2022 року в неї народилася дівчинка. Новонароджене маля назвали Роуз, що з латині означає "троянда". Як виявилося, тепер молодша дочка Піппа має особливий зв'язок із однорічною дочкою Меган Маркл і принца Гаррі Лілібет. Про це повідомляє People.

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Ім'я Роуз, за даними NameBerry, посіло 61 місце серед найпопулярніших імен для дівчаток у 2020 році в Англії. Також червень вважається місяцем цвітіння троянд, саме тому Піппа, яка разом зі своїм чоловіком Джеймсом виховує ще двох дітей — трирічного Артура й однорічну Грейс, обрала таке ім'я для своєї молодшої дочки.

Як пише People, ім'я дочки принца Гаррі та Меган Марл теж асоціюється з квіткою. І хоча дівчинку назвали Лілібет — на честь її знаменитої прабабусі, королеви Великобританії Єлизавети II (Лілібет — дитяче прізвисько монарха), вдома малечу називають Лілі. У цього "квіткового" імені є прихований зміст — мама Меган Маркл Доріа Регланд ніжно називає свою дочку "Квіткою".

Нагадаємо, 38-річна Піппа Міддлтон народила свого первістка Артура в жовтні 2018 року. Через три роки в березні 2021 року на світ з'явилася мала Грейс.

Піппа пішла стопами своєї королівської сестри — вона, як і Кейт Міддлтон, народила своїх дітей у крилі Ліндо лікарні Святої Марії.

Про третю вагітність молодшої сестри герцогині Кембриджської стало відомо випадково. Піппу помітили на концерті на честь Платинового ювілею королеви в Букінгемському палаці з животом, що округлився.

Раніше Фокус розповідав, що новоспечена багатодітна мати Піппа Міддлтон успішно поєднує виховання дітей і навчання. Вона отримує ступінь магістра в галузі фізичного виховання, спорту й фізичної грамотності у Вельському університеті Трініті-Сент-Девід.

Також Фокус розповідав про те, що Кейт Міддлтон не проти стати матір'ю вчетверте, проте принцу Вільяму ця ідея не до душі. Він вважає, що герцогині Кембриджській варто зупинитись на трьох дітях. Однією з причин є те, що Кейт Міддлтон дуже важко переносить вагітності через сильний токсикоз.