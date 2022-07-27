Принц Вільям перервав свою відпустку через особливу причину

Герцог Кембриджський привітав жіночу збірну Англії з футболу із виходом у фінал Євро-2022.

Герцог Кембриджський перервав свою літню відпустку, щоб відправити особливе повідомлення футбольній команді Англії. Принц Вільям як президент Футбольної асоціації привітав жіночу збірну з виходом у фінал Євро після перемоги над Швецією з рахунком 4:0. Про це пише Hellomagazine.

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"Мої вітання, левиці, з виходом у фінал Євро-2022! Вся країна так пишається всім, чого ви досягли. Ми віримо у вас і будемо з вами на всьому шляху!" — таке повідомлення з'явилося в офіційному "Твіттер"-акаунті принца Вільяма. Наприкінці поздоровлення стоїть буква "W" — особистий підпис герцога Кембриджського.

Як відомо, принц Вільям — великий фанат футболу. На початку липня він повідомляв, що уважно стежитиме за участю жіночої збірної Англії в чемпіонаті.

"Попереду захопливе футбольне літо, і вся країна вболіватиме за вас!" — писав принц у соцмережах.

Минулого місяця герцог Кембриджський відвідав професійних спортсменок у їхньому тренувальному таборі й опублікував фото, зазначивши, що команда надихає наступне покоління жінок і дівчаток грати у футбол.

Як пише Hellomagazine, цього року Кембриджі з дітьми проводять відпустку не за кордоном, а вдома у Великій Британії. Таке рішення, ймовірно, пов'язане із серйозною підготовкою до довгоочікуваного переїзду з Кенсінгтонського палацу до Віндзору.

Незабаром принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також їхні троє дітей — дев'ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта й чотирирічний принц Луї — оселяться поруч із королевою, яка тепер постійно живе у Віндзорському замку. Восени спадкоємці герцога та герцогині Кембриджських підуть у нову школу.

Батьки Кейт Міддлтон і її брат Джеймс теж зможуть частіше бачитися з родичами. Адже вони живуть лише за 40 хвилин їзди від Віндзора.

При цьому принц Вільям і Кейт продовжать використовувати Кенсінгтонський палац як свою лондонську базу для роботи.

Фокус раніше писав, що молодша сестра Кейт Міддлтон Піппа дала своїй дочці "квіткове" ім'я. Тепер у малюка Роуз є особливий зв'язок із однорічною спадкоємицею принца Гаррі та Меган Маркл, чиє ім'я теж асоціюється з квіткою.