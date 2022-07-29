"Путешествие на фургоне". Эштон Кутчер рассказал об отдыхе со своей семьей
Звездные супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер воспитывают двоих детей.
44-летний американский актер Эштон Кутчер рассказал, как проводит отпуск со своей семьей летом 2022. Об этом пишет People.
Во время премьеры своего нового фильма "Месть" муж голливудской актрисы Милы Кунис рассказал, что хотел бы, чтобы летние каникулы его детей никогда не заканчивались, и признался, что лучше всего он проводит время именно со своими детьми.
Кутчер также рассказал, что недавно вернулся из "сумасшедшей 10-дневной поездки".
"Мы только что вернулись из путешествия на фургоне, на котором объезжали национальные парки страны. Просто наслаждались временем с нашими детьми 24/7, и это было феноменально", — отметил 44-летний актер и добавил, что после этого нужно возвращаться к рабочим моментам.
В частности, Эштон выразил благодарность учителям, когда говорил о школьном сезоне.
"Их учителя лучше меня. Они должны чему-то научить", — признался молодой отец.
Отметим, что Эштон Кутчер и уроженка Черновцов Мила Кунис познакомились в конце 1990-х на съемках одного из фильмов. Однако заключили брак голливудские звезды только в 2015 году. Сейчас они воспитывают двоих детей — дочь Ваятт Изабель и сына Димитрия.
Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер продемонстрировали самые комфортные образы для свидания летом 2022.
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