"Путешествие на фургоне". Эштон Кутчер рассказал об отдыхе со своей семьей

Звездные супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер воспитывают двоих детей.

44-летний американский актер Эштон Кутчер рассказал, как проводит отпуск со своей семьей летом 2022. Об этом пишет People.

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Во время премьеры своего нового фильма "Месть" муж голливудской актрисы Милы Кунис рассказал, что хотел бы, чтобы летние каникулы его детей никогда не заканчивались, и признался, что лучше всего он проводит время именно со своими детьми.

Кутчер также рассказал, что недавно вернулся из "сумасшедшей 10-дневной поездки".

"Мы только что вернулись из путешествия на фургоне, на котором объезжали национальные парки страны. Просто наслаждались временем с нашими детьми 24/7, и это было феноменально", — отметил 44-летний актер и добавил, что после этого нужно возвращаться к рабочим моментам.

[ + – ] Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: Ashton Kutcher/Instagram

В частности, Эштон выразил благодарность учителям, когда говорил о школьном сезоне.

"Их учителя лучше меня. Они должны чему-то научить", — признался молодой отец.

[ + – ] Эштон Кутчер с детьми Фото: Открытые источники

Отметим, что Эштон Кутчер и уроженка Черновцов Мила Кунис познакомились в конце 1990-х на съемках одного из фильмов. Однако заключили брак голливудские звезды только в 2015 году. Сейчас они воспитывают двоих детей — дочь Ваятт Изабель и сына Димитрия.

[ + – ] Мила Кунис и Эштон Кутчер

Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер продемонстрировали самые комфортные образы для свидания летом 2022.

Также Фокус писал о помощи от Милы Кунис и Эштона Кутчера для украинцев во время российской военной агрессии в активной фазе.