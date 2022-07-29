"Подорож фургоном". Ештон Кутчер розповів про відпочинок зі своєю родиною
Зіркове подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер виховують двох дітей.
44-річний американський актор Ештон Кутчер розповів, як проводить відпустку зі своєю родиною влітку 2022. Про це пише People.
Під час прем'єри свого нового фільму "Помста" чоловік голлівудської акторки Міли Куніс розповів, що хотів би, аби літні канікули його дітей ніколи не закінчувались, і зізнався, що найкраще він проводить час саме зі своїми дітьми.
Кутчер також розповів, що нещодавно повернувся з "божевільної 10-денної поїздки".
"Ми щойно повернулися з подорожі фургоном, на якому об'їжджали національні парки країни. Просто насолоджувалися часом з нашими дітьми 24/7, і це було феноменально", — зазначив 44-річний актор і додав, що після цього потрібно повертатися до робочих моментів.
Зокрема Ештон висловив вдячність вчителям, коли говорив про шкільний сезон.
"Їхні вчителі кращі, ніж я. Вони мають чогось навчитися", — зізнався молодий батько.
Зазначимо, що Ештон Кутчер та уродженка Чернівців Міла Куніс познайомилися наприкінці 1990-х на зйомках одного з фільмів. Проте одружилися голлівудські зірки лише у 2015 році. Наразі вони виховують двох дітей — доньку Ваятт Ізабель та сина Димитрія.
Нагадаємо, Міла Куніс та Ештон Кутчер продемонстрували найкомфортніші образи для побачення влітку 2022.
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