"Подорож фургоном". Ештон Кутчер розповів про відпочинок зі своєю родиною

Зіркове подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер виховують двох дітей.

44-річний американський актор Ештон Кутчер розповів, як проводить відпустку зі своєю родиною влітку 2022. Про це пише People.

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Під час прем'єри свого нового фільму "Помста" чоловік голлівудської акторки Міли Куніс розповів, що хотів би, аби літні канікули його дітей ніколи не закінчувались, і зізнався, що найкраще він проводить час саме зі своїми дітьми.

Кутчер також розповів, що нещодавно повернувся з "божевільної 10-денної поїздки".

"Ми щойно повернулися з подорожі фургоном, на якому об'їжджали національні парки країни. Просто насолоджувалися часом з нашими дітьми 24/7, і це було феноменально", — зазначив 44-річний актор і додав, що після цього потрібно повертатися до робочих моментів.

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Ashton Kutcher/Instagram

Зокрема Ештон висловив вдячність вчителям, коли говорив про шкільний сезон.

"Їхні вчителі кращі, ніж я. Вони мають чогось навчитися", — зізнався молодий батько.

[ + – ] Ештон Кутчер з дітьми Фото: Открытые источники

Зазначимо, що Ештон Кутчер та уродженка Чернівців Міла Куніс познайомилися наприкінці 1990-х на зйомках одного з фільмів. Проте одружилися голлівудські зірки лише у 2015 році. Наразі вони виховують двох дітей — доньку Ваятт Ізабель та сина Димитрія.

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер

Нагадаємо, Міла Куніс та Ештон Кутчер продемонстрували найкомфортніші образи для побачення влітку 2022.

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