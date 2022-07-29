Трек-диверсант. Позитив записал последнюю русскоязычную песню (видео)

Раньше практически все песни артиста были написаны на русском языке.

33-летний украинский певец Алексей Загородний, более известный как Позитив, представил свою последнюю русскоязычную песню. О съемках клипа, жизни в условиях войны и хейте в соцсетях музыкант рассказал Insider.

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Бывший участник группы "Время и Стекло" отметил, что новая песня "Ничего личного" была написана в первый месяц войны. Тогда Алексей вместе с некоторыми коллегами выехал в пригород Киева. Среди них был автор хита Завгороднего и Дорофеевой "Дым". Выходит, Андрей Бескровный написал первую украиноязычную песню "Время и Стекло" и последнюю русскоязычную.

"Мы не могли поверить, что все будет настолько серьезно, ужасно и кроваво. Конечно же, любая новость о взрывах, прилетах, оккупации наших мирных городов — это большая трагедия. Агрессия и злоба переполняли нас всех... В шутку мы называем его "треком-диверсантом", ведь он написан на русском языке", — признался Алексей Загородний журналистам издания.

[ + – ] Последняя русскоязычная песня Алексея Загороднего

В частности, Алексей рассказал о своей активной благотворительной деятельности и важности оставаться артистам в Украине во время полномасштабной войны. По словам певца, он уезжал за границу только ради благотворительных выступлений.

Также музыкант поднял вопрос украинского языка и отметил, что отныне все его треки будут написаны именно на нем.

"Считаю, что все медийные люди должны быть примером для народа и в публичной плоскости общаться на украинском языке. Так же и песни должны быть написаны на украинском, потому что русский — это язык врага", — рассказал Завгородний.

[ + – ] Последняя русскоязычная песня Алексея Загороднего

Позитив считает, что украинцы прошли трудный и переломный момент в своем становлении как нации.

"Мы, как нация, стали более ответственными и осознанными…Наши ценности изменились. Честно говоря, материальное отошло на второй план", — отметил певец.

Напомним, Позитив намекнул на воссоединение с Надей Дорофеевой.

Также Фокус писал о благодарственной песне Алексея Завгороднего, Мишель Андраде и Алины Паш.