Трек-диверсант. Позитив записав останню російськомовну пісню (відео)

Раніше практично всі пісні артиста були написані російською мовою.

33-річний український співак Олексій Загородній, більш відомий як Позитив, презентував свою останню російськомовну пісню. Про зйомки кліпу, життя в умовах війни та хейт у соцмережах музикант розповів Insider.

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Колишній учасник гурту "Время и Стекло" зазначив, що нова пісня "Ничего личного" була написана в перший місяць війни. Тоді Олексій разом з деякими колегами виїхав до передмістя Києва. Серед них був автор хіта Завгороднього та Дорофєєвої "Дим". Виходить, Андрій Безкровний написав першу україномовну пісню "Время и Стекло" і останню російськомовну.

"Ми не могли повірити, що все буде настільки серйозно, жахливо та криваво. Звичайно ж, будь-яка новина про вибухи, прильоти, окупацію наших мирних міст — це велика трагедія. Агресія та злість переповнювали нас усіх. Жартома ми називаємо його "треком-диверсантом", адже він написаний російською мовою", — зізнався Олексій Загородній журналістам видання.

[ + – ] Остання російськомовна пісня Олексія Загороднього

Зокрема Олексій розповів про свою активну благодійну діяльність та важливість залишатися в Україні під час повномасштабної війни. За словами співака, він виїжджав за кордон лише задля благодійних виступів.

Також музикант порушив питання української мови та зазначив, що відтепер усі його треки будуть написані саме нею.

"Вважаю, що всі медійні люди мають бути прикладом для народу та у публічній площині спілкуватися українською мовою. Так само й пісні мають бути написані українською, бо російська — це мова ворога", — розповів Завгородній.

[ + – ] Остання російськомовна пісня Олексія Загороднього

Позитив вважає, що українці пройшли важкий та переломний момент у своєму становленні як нації.

"Ми, як нація, стали більш відповідальними та усвідомленими…Наші цінності змінилися. Щиро кажучи, матеріальне відійшло на другий план", — зазначив співак.

Нагадаємо, Позитив натякнув на возз'єднання з Надею Дорофєєвою.

Також Фокус писав про пісню-подяку Олексія Завгороднього, Мішель Андраде та Аліни Паш.