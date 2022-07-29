Netflix начинает сотрудничество с Украиной

Специальные программы должны помочь создателям из Украины, пострадавшим от войны, продолжать творить.

Украина и популярнейший стриминговый сервис мира Netflix начинают сотрудничество. Об этом сообщили представители Украинской киноакадемии на сайте организации.

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Кроме киноакадемии, House of Europe также начинает сотрудничество с Netflix в программах креативной поддержки украинских креаторов.

Организации объявили о двух инициативах, которые должны помочь создателям из Украины, пострадавшим от войны или эвакуировавшимся в другие регионы, продолжать работать.

Программы будут обеспечивать финансовую поддержку и доступ к обучению и общению с экспертами. Кандидаты могут подавать заявки на сайтах House of Europe и Украинской киноакадемии с 28 июля 2022.

Программа Украинской киноакадемии предусматривает:

48 грантов на разработку сценариев по 15 тыс. долларов каждый для команд опытных кинопрофессионалов из двух человек (сценариста и продюсера);

эксклюзивные онлайн сессии с международными специалистами отрасли.

Программа под руководством House of Europe:

100 стипендий по 1000 евро для создателей всех уровней;

обучение процессу кинопроизводства, пост-продакшну и питчингу от Netflix для профессионалов начального и среднего уровня.

"Украинская киноиндустрия переживает нелегкие времена, поэтому очень важно, чтобы она продолжала работать и развиваться", — отметила исполнительная директор киноакадемии Анна Мачух.

[ + – ] Документальный фильм Netflix о Революции Достоинства

Стриминговый сервис Netflix в свое время выпустил документальный фильм о Революции Достоинства 2013-14. В картину вошли настоящие кадры тех событий.

В частности, Netflix практически сразу покинул рынок РФ после начала полномасштабной российской военной агрессии на территории Украины. Поэтому акции стримингового сервиса упали на четверть.

Также Фокус писал о самой дорогой картине в истории Netflix. Она уже вышла на экраны.