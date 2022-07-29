Netflix начинает сотрудничество с Украиной
Специальные программы должны помочь создателям из Украины, пострадавшим от войны, продолжать творить.
Украина и популярнейший стриминговый сервис мира Netflix начинают сотрудничество. Об этом сообщили представители Украинской киноакадемии на сайте организации.
Кроме киноакадемии, House of Europe также начинает сотрудничество с Netflix в программах креативной поддержки украинских креаторов.
Организации объявили о двух инициативах, которые должны помочь создателям из Украины, пострадавшим от войны или эвакуировавшимся в другие регионы, продолжать работать.
Программы будут обеспечивать финансовую поддержку и доступ к обучению и общению с экспертами. Кандидаты могут подавать заявки на сайтах House of Europe и Украинской киноакадемии с 28 июля 2022.
Программа Украинской киноакадемии предусматривает:
- 48 грантов на разработку сценариев по 15 тыс. долларов каждый для команд опытных кинопрофессионалов из двух человек (сценариста и продюсера);
- эксклюзивные онлайн сессии с международными специалистами отрасли.
Программа под руководством House of Europe:
- 100 стипендий по 1000 евро для создателей всех уровней;
- обучение процессу кинопроизводства, пост-продакшну и питчингу от Netflix для профессионалов начального и среднего уровня.
"Украинская киноиндустрия переживает нелегкие времена, поэтому очень важно, чтобы она продолжала работать и развиваться", — отметила исполнительная директор киноакадемии Анна Мачух.
Стриминговый сервис Netflix в свое время выпустил документальный фильм о Революции Достоинства 2013-14. В картину вошли настоящие кадры тех событий.
В частности, Netflix практически сразу покинул рынок РФ после начала полномасштабной российской военной агрессии на территории Украины. Поэтому акции стримингового сервиса упали на четверть.
Также Фокус писал о самой дорогой картине в истории Netflix. Она уже вышла на экраны.