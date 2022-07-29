Netflix започатковує співпрацю з Україною

Спеціальні програми повинні допомогти творцям з України, які постраждали від війни, продовжувати творити.

Україна та найпопулярніший стримінговий сервіс світу Netflix започатковують співпрацю. Про це повідомили представники Української кіноакадемії на сайті організації.

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Окрім кіноакадемії, також House of Europe започатковує співпрацю з Netflix у програмах креативної підтримки українських креаторів.

Організації оголосили про дві ініціативи, що мають допомогти творцям з України, які постраждали від війни або евакуювалися в інші регіони, продовжувати працювати.

Програми забезпечуватимуть фінансову підтримку та доступ до навчання та спілкування з експертами. Кандидати можуть подавати заявки на сайтах House of Europe та Української кіноакадемії з 28 липня 2022.

Програма Української кіноакадемії передбачає:

48 грантів на розробку сценаріїв по 15 тис. доларів кожен для команд досвідчених кінопрофесіоналів із двох осіб (сценариста і продюсера);

ексклюзивні онлайн сесії з міжнародними фахівцями галузі.

Програма під керівництвом House of Europe:

100 стипендій по 1000 євро для творців усіх рівнів;

Навчання з процесу кіновиробництва, пост-продакшну та пітчингу від Netflix для професіоналів початкового та середнього рівня.

"Українська кіноіндустрія переживає нелегкі часи, тому надзвичайно важливо, щоб вона продовжувала працювати та розвиватися", — зазначила виконавча директорка кіноакадемії Анна Мачух.

[ + – ] Документальний фільм Netflix про Революцію Гідності

Стримінговий сервіс Netflix свого часу випустив документальний фільм про Революцію Гідності 2013-14. У картину увійшли реальні кадри тих подій.

Зокрема Netflix практично одразу покинув ринок РФ після початку повномасштабної російської військової агресії на території України. Через це акції стримінгового сервісу впали на чверть.

Також Фокус писав про найдорожчу картину в історії Netflix. Вона вже вийшла на екрани.