Виктория Бекхэм показала фото с мужем в одинаковых нарядах

Знаменитости любят позировать в парных образах.

48-летняя Виктория Бекхэм и ее супруг, 47-летний Дэвид Бекхэм, снова примерили одинаковые наряды. Знаменитая пара позировала в одежде одинакового цвета на фоне живописного вида на горы и океан. Фотография появилась в Instagram Виктории Бекхэм. Об этом пишет издание People.

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Дэвид позировал в футболке кораллового цвета, широко улыбаясь, в то время как Виктория сидела рядом в коралловом сарафане в белый горошек, положив правую руку на плече супругу.

"Похоже, я снова вдохновила Дэвида!!!", — подписала Виктория фото.

Как известно, пара часто позирует в одинаковых нарядах, радуя поклонников яркими фотографиями.

Напомним, недавно Дэвид и Виктория Бекхэмы отправились в отпуск в Европу и какое-то время отдыхали в Хорватии, а затем на побережье Амальфи в Италии вместе с детьми — дочкой Харпер, сыном Крузом и его новой девушкой Таной Холдинг. Знаменитые супруги активно публиковали фотографии с отпуска, радуя фанатов. Некоторые снимки даже успели спровоцировать скандал.

Так Виктория Бекхэм опубликовала фотографию Дэвида вместе с дочерью Харпер, сидящими на корме лодки во время водной прогулки в Хорватии. Рядом с ними стоял бокал охлажденного белого вина, а также лежали морские ежи. Некоторых поклонников Бекхэмов возмутило, что знаменитости наслаждаются морскими деликатесами, посчитав это жестоким отношением к окружающей среде.

На защиту Бекхэмам пришли фанаты, которые объяснили, что морские ежи в Хорватии не находятся под угрозой исчезновения и их ловля не является нарушением закона.

Фокус ранее писал о том, что старший сын Бекхэмов Бруклин Бекхэм сблизился с родителями своей супруги Николы Пельтц. Недавно они вместе отпраздновали день рождения ее бабушки. Бруклин написал для нее особое поздравления. Все это происходит на фоне слухов о том, что Бруклин отдалился от своих знаменитых родителей.

Фокус также писал о том, что у Николы Пельтц натянутые отношения со своей свекровью. Невестка Виктории Бекхэм не могла поладить с бывшей девушкой среднего сына Бекхэмов Ромео.