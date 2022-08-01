Вікторія Бекхем показала фото з чоловіком в однаковому вбранні

Знаменитості люблять позувати у парних образах.

48-річна Вікторія Бекхем та її чоловік, 47-річний Девід Бекхем, знову приміряли однакові вбрання. Знаменита пара позувала в одязі однакового кольору на тлі мальовничого краєвиду на гори й океан. Фото з'явилося в Instagram Вікторії Бекхем. Про це пише видання People.

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Девід позував у футболці коралового кольору, широко посміхаючись, коли Вікторія сиділа поруч у кораловому сарафані в білий горошок, поклавши праву руку на плечі дружину.

"Схоже, я знову надихнула Девіда!!!" — підписала Вікторія фото.

Як відомо, пара часто позує в однаковому вбранні, радуючи шанувальників яскравими фото.

Нагадаємо, нещодавно Девід і Вікторія Бекхеми вирушили у відпустку до Європи і якийсь час відпочивали у Хорватії, а потім на узбережжі Амальфі в Італії разом із дітьми — донькою Харпер, сином Крузом та його новою дівчиною Таною Холдінг. Знамените подружжя активно публікувало фото з відпустки, радуючи фанатів. Деякі знімки навіть встигли спровокувати скандал.

Так Вікторія Бекхем опублікувала фото Девіда разом із дочкою Харпер, які сидять на кормі човна під час водної прогулянки у Хорватії. Поруч із ними стояв келих охолодженого білого вина, а також лежали морські їжаки. Деяких шанувальників Бекхемів обурило, що знаменитості насолоджуються морськими делікатесами, вважаючи це жорстоким ставленням до довкілля.

На захист Бекхемам прийшли фанати, які пояснили, що морські їжаки в Хорватії не перебувають під загрозою зникнення і їх лов не є порушенням закону.

Фокус раніше писав про те, що старший син Бекхемів Бруклін Бекхем зблизився з батьками своєї дружини Ніколи Пельтц. Нещодавно вони разом відсвяткували день народження її бабусі. Бруклін написав для неї особливе вітання. Все це відбувається на тлі чуток про те, що Бруклін відійшов від своїх знаменитих батьків.

Фокус також писав про те, що в Ніколи Пельтц натягнуті стосунки зі своєю свекрухою. Невістка Вікторії Бекхем не могла порозумітися з колишньою дівчиною середнього сина Бекхемів Ромео.