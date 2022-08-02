Брэд Питт признался, что подвержен вспышкам гнева

И в этом он похож со своим персонажем из триллера "Быстрее пули" по прозвищу Божья коровка

Брэд Питт дал интервью для австралийского шоу в котором признался, что иногда бывает несдержан, хоть это его и печалит. Об этом пишет Daily Mail.

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В новом фильме "Быстрее пули" Брэд Питт играет наемного убийцу по прозвищу Божья коровка, который должен выяснить, кто собрал в одном скоростном поезде несколько киллеров.

И в интервью он признался, что в чем-то похож на своего персонажа, хоть, конечно, он и не является наемным убийцей.

58-летний Брэд Питт признался, что иногда "теряет самообладание", несмотря на то, что он "симпатичный приятный парень".

"Божья коровка тоже очень старается расслабиться. Он такой болван. Он просто не может свернуть со своего пути и это очень смешно", — рассказал актер.

[ + – ] Трейлер фильма "Быстрее пули"

Когда его спросили, можно ли его назвать "парнем дзен", Питт понимающе улыбнулся и ответил: "Послушайте, я могу быть кем угодно".

Это не первый раз, когда Питт говорит о борьбе со вспышками гнева. В 2019 году, через три года после расставания с Анджелиной Джоли, Питт рассказывал Interview, что он не так уравновешен, как может показаться.

"Временами я выхожу из себя. Меня будто затягивает в омут, и я теряю себя, теряю контроль", — признавался актер.

Питт также признался, что борется с собой и старается контролировать свои эмоции.

Напомним, Джоли подала на развод в 2016 году, сообщив, что приняла такое решение после того, как Питт устроил скандал на борту частного рейса из Франции в Лос-Анджелес, и грубо обращался с Мэддоксом, ее приемным сыном.

Мэддокс, к слову, до сих пор не общается с Питтом.

Но премьера триллера "Быстрее пули" стала настоящим событием. Хотя бы потому, что на каждую премьеру Брэд Питт надевал новый оригинальный костюм от таинственного дизайнера.

А один раз он даже появился на красной дорожке в юбке. На премьере в Лос-Анджелесе он поразил поклонников ярко-зеленым нарядом.