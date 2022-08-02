Бред Пітт зізнався, що схильний до спалахів гніву

І в цьому він схожий на свого персонажа з трилера "Швидше за кулю" на прізвисько Сонечко.

Бред Пітт дав інтерв'ю для австралійського шоу, в якому зізнався, що іноді буває нестриманий, хоча це його й засмучує. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У новому фільмі "Швидше за кулю" Бред Пітт грає найманого вбивцю на прізвисько Сонечко, який має з'ясувати, хто зібрав в одному швидкісному поїзді кілька кілерів.

І в інтерв'ю він зізнався, що чимось схожий на свого персонажа, хоча, звичайно, він і не є найманим убивцею.

58-річний Бред Пітт зізнався, що іноді "втрачає самовладання", незважаючи на те, що він "симпатичний приємний хлопець".

"Сонечко теж дуже намагається розслабитися. Він такий бовдур. Він просто не може звернути зі свого шляху, і це дуже смішно", — розповів актор.

[ + – ] Трейлер фільму "Швидше за кулю"

Коли його запитали, чи можна його назвати "хлопцем дзен", Пітт з розумінням усміхнувся та відповів: "Послухайте, я можу бути ким завгодно".

Це не вперше, коли Пітт говорить про боротьбу зі спалахами гніву. У 2019 році, через три роки після розлучення з Анджеліною Джолі, Пітт розповідав Interview, що він не такий врівноважений, як може здатися.

"Часом я виходжу з себе. Мене ніби затягує у вир, і я втрачаю себе, втрачаю контроль", — зізнавався актор.

Пітт також зізнався, що бореться із собою та намагається контролювати свої емоції.

Нагадаємо, Джолі подала на розлучення у 2016 році, повідомивши, що ухвалила таке рішення після того, як Пітт влаштував скандал на борту приватного рейсу з Франції в Лос-Анджелес і грубо поводився з Меддоксом, її прийомним сином.

Меддокс, до речі, досі не спілкується з Піттом.

Але прем'єра трилера "Швидше за кулю" стала справжньою подією. Хоча б тому, що на кожну прем'єру Бред Пітт вдягав новий оригінальний костюм від таємничого дизайнера.

А одного разу він навіть з'явився на червоній доріжці в спідниці. На прем'єрі в Лос-Анджелесі він вразив шанувальників яскраво-зеленим вбранням.