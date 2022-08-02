Рианна опубликовала первую фотосессию после родов

Певица и очень удачливая предпринимательница появилась в оранжевом комплекте своего бренда Savage X Fenty

Рианна, которая в мае родила своего первенца от A$AP Rocky, возвращается к работе. Она появилась в новой фотосессии, продвигая свой бренд нижнего белья Savage X Fenty.

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34-летняя предпринимательница продемонстрировала свою фигуру в ярко-оранжевом топе из линейки Dolled Up Xtra VIP Box.

[ + – ] Новая рекламная кампания Рианны Фото: Instagram/badgalriri

В мае 2022-го исполнилось четыре года с тех пор, как Рианна запустила инклюзивную линию нижнего белья, которая произвела настоящий фурор.

[ + – ] Новая рекламная кампания Рианны Фото: Instagram/badgalriri

Напомним, бренд она назвала в свою честь, ведь полное имя певицы — Робин Рианна Фенти.

"Мое видение бренда Savage X всегда заключалось в том, чтобы женщины чувствовали себя уверенно, самовыражась", — говорила певица, описывая свою коллекцию.

Рианна также выпустила линии средств по уходу за кожей и косметики, соответственно получившие названия Fenty Skin и Fenty Beauty.

[ + – ] Новая рекламная кампания Рианны

Ранее в этом месяце она, как сообщается, зарегистрировала товарный знак, чтобы расширить свою империю с помощью бренда по уходу за волосами.

Напомним, ранее она сообщила, что запускает собственную линейку одежды для беременных. Ее "беременные" образы были такие откровенные и революционные, что произвели настоящий фурор. Предприимчивая Рианна решила монетизировать свой успех.