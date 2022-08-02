Ріанна опублікувала першу фотосесію після пологів
Співачка та дуже щаслива підприємниця з'явилася в помаранчевому комплекті свого бренду Savage X Fenty.
Ріанна, яка в травні народила свого первістка від A$AP Rocky, повертається до роботи. Вона з'явилася в новій фотосесії, просуваючи свій бренд спідньої білизни Savage X Fenty.
34-річна підприємниця продемонструвала свою фігуру в яскраво-жовтогарячому топі з лінійки Dolled Up Xtra VIP Box.
У травні 2022-го виповнилося чотири роки з того часу, як Ріанна запустила інклюзивну лінію спідньої білизни, що справила справжній фурор.
Нагадаємо, бренд вона назвала на свою честь, адже повне ім'я співачки — Робін Ріанна Фенті.
"Моє бачення бренду Savage X завжди полягало в тому, щоб жінки почувалися впевнено самовиражаючись", — говорила співачка, описуючи свою колекцію.
Ріанна також випустила лінії засобів для догляду за шкірою та косметики, що відповідно отримали назви Fenty Skin і Fenty Beauty.
Раніше цього місяця вона, як повідомляється, зареєструвала товарний знак, щоб розширити свою імперію за допомогою бренду з догляду за волоссям.
Нагадаємо, раніше вона повідомила, що запускає власну лінійку одягу для вагітних. Її "вагітні" образи були такі відверті й революційні, що справили справжній фурор. Заповзятлива Ріанна вирішила монетизувати свій успіх.