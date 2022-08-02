Ріанна опублікувала першу фотосесію після пологів

Співачка та дуже щаслива підприємниця з'явилася в помаранчевому комплекті свого бренду Savage X Fenty.

Ріанна, яка в травні народила свого первістка від A$AP Rocky, повертається до роботи. Вона з'явилася в новій фотосесії, просуваючи свій бренд спідньої білизни Savage X Fenty.

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34-річна підприємниця продемонструвала свою фігуру в яскраво-жовтогарячому топі з лінійки Dolled Up Xtra VIP Box.

[ + – ] Нова рекламна кампанія Ріанни Фото: Instagram/badgalriri

У травні 2022-го виповнилося чотири роки з того часу, як Ріанна запустила інклюзивну лінію спідньої білизни, що справила справжній фурор.

[ + – ] Нова рекламна кампанія Ріанни Фото: Instagram/badgalriri

Нагадаємо, бренд вона назвала на свою честь, адже повне ім'я співачки — Робін Ріанна Фенті.

"Моє бачення бренду Savage X завжди полягало в тому, щоб жінки почувалися впевнено самовиражаючись", — говорила співачка, описуючи свою колекцію.

Ріанна також випустила лінії засобів для догляду за шкірою та косметики, що відповідно отримали назви Fenty Skin і Fenty Beauty.

[ + – ] Нова рекламна кампанія Ріанни

Раніше цього місяця вона, як повідомляється, зареєструвала товарний знак, щоб розширити свою імперію за допомогою бренду з догляду за волоссям.

Нагадаємо, раніше вона повідомила, що запускає власну лінійку одягу для вагітних. Її "вагітні" образи були такі відверті й революційні, що справили справжній фурор. Заповзятлива Ріанна вирішила монетизувати свій успіх.