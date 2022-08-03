Вalenciaga придумали серьги в виде пивного "ушка" стоимостью более 600 долларов

На создание изделия дизайнеров вдохновила панк-культура.

Французский модный дом Balenciaga не перестает удивлять своих поклонников. Недавно они придумали мусорные пакеты стоимостью 1790 долларов — как сказал Демна Гвасалия, он не смог отказать себе в удовольствии спровоцировать модный скандал. Теперь люксовый бренд предлагают своим фанатам серьги в виде пивного "ушка" за 670 долларов. На создание изделия дизайнеров вдохновила панк-культура.

Украшения представлены на сайте ритейлера. Серьги сделаны из латуни с серебряным покрытием. На каждой сережке есть лейбл Balenciaga.

[ + – ] Серьги в виде открывашек пивных банок Фото: Скриншот из Telegram

В коллекции, вдохновленной панк-культурой, есть и другие украшения. Например, серьги в виде булавок, шпилек, кольца с шипами.

[ + – ] Серьги Вalenciaga с шипами

[ + – ] Серьги Вalenciaga в виде булавки

Напомним, недавно коллаборация YEEZY GAP Engineered by Balenciaga шокировала фанатов рекламной кампанией офлайн магазинов бренда. Первый поп-ап магазин открыли в самом центре Ньйю-Йорка на Таймс Сквер. Покупателям предлагали зайти в серое помещение, посреди которого стояли мешки, набитые одеждой с лейблом. Несмотря на сильную жару — в Нью-Йорке в тот день было около 40 градусов по цельсии, к магазину выстроилась гигантская очередь. Поклонникам так сильно понравилось подобное представление, что через несколько дней YEEZY GAP Engineered by Balenciaga отправили свою одежду в другие города США, где устроили поп-ап магазины под открытым небом. На этот раз покупателям приходилось копаться в мусорных баках в поисках нужного размера и фасона одежды. Стоит учесть, что одежда не была эксклюзивной — товары можно было приобрести на сайте бренда еще до открытия поп-апов.

Ранее Фокус писал о том, что Balenciaga создал специальный свитшот в поддержку Украины. Деньги от продажи толстовки направят на помощь беженцам и восстановление поврежденной в ходе войны инфраструктуры. Свитшот представлен в черном цвете. На нем изображен флаг Украины и государственный герб и фраза "Слава Україні". Стоимость толстовки оценивается в 200 евро.