Вalenciaga вигадали сережки у вигляді пивного "вушка" вартістю понад 600 доларів

На створення виробу дизайнерів надихнула панк-культура.

Французький модний дім Balenciaga не перестає дивувати своїх прихильників. Нещодавно вони вигадали сміттєві пакети вартістю 1790 доларів — як сказав Демна Гвасалія, він не зміг відмовити собі в задоволенні спровокувати модний скандал. Тепер люксовий бренд пропонує своїм фанатам сережки у вигляді пивного "вушка" за 670 доларів. На створення виробу дизайнерів надихнула панк-культура.

Прикраси представлені на сайті ритейлера. Сережки виготовлені з латуні зі срібним покриттям. На кожній сережці є лейбл Balenciaga.

[ + – ] Сережки у вигляді відкривачок пивних банок Фото: Скриншот из Telegram

У колекції, натхненній панк-культурою, є інші прикраси. Наприклад, сережки у вигляді булавок, шпильок, кілець із шипами.

[ + – ] Сережки Вalenciaga з шипами

[ + – ] Сережки Вalenciaga у вигляді шпильки

Нагадаємо, нещодавно колаборація YEEZY GAP Engineered by Balenciaga шокувала фанатів рекламною кампанією офлайн-магазинів бренду. Перший поп-ап магазин відкрили в самому центрі Нью-Йорка на Таймс Сквер. Покупцям пропонували зайти в сіре приміщення, серед якого стояли мішки, набиті одягом із лейблом. Незважаючи на сильну спеку — у Нью-Йорку того дня було близько 40 градусів за Цельсієм, до магазину вишикувалася гігантська черга. Шанувальникам так сильно сподобалася подібна вистава, що через кілька днів YEEZY GAP Engineered by Balenciaga відправили свій одяг у інші міста США, де влаштували поп-ап магазини просто неба. Цього разу покупцям доводилося порпатися в сміттєвих баках у пошуках потрібного розміру та фасону одягу. Варто врахувати, що одяг не був ексклюзивним — товари можна було придбати на сайті бренду ще до відкриття поп-апів.

Раніше Фокус писав про те, що Balenciaga створив спеціальний світшот на підтримку України. Гроші від продажу толстовки спрямують на допомогу біженцям і відновлення пошкодженої під час війни інфраструктури. Світшот представлений у чорному кольорі. На ньому зображено прапор України та державний герб і фразу "Слава Україні". Вартість толстовки оцінюють у 200 євро.