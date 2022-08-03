Вещи Джеймса Бонда уйдут с молотка: от бионического глаза до эксклюзивного авто

Аукцион посвящен 60-летия со дня выхода первого фильма об агенте 007.

По случаю 60-летия со дня входа первого фильма о Джеймсе Бонде, и по этому случаю аукционный дом Christie’s и EON Productions планируют провести в сентябре благотворительный аукцион, состоящий из двух частей, а в конце месяца BFI организует серию диалогов и показы. Затем, незадолго до Дня Джеймса Бонда в октябре, британская певица Ширли Бэсси выступит на ретроспективном концерте в Королевском Альберт-Холле, сообщает Deadline.

На торгах под названием "60 лет Джеймса Бонда" будут представлены 60 знаковых лотов, посвященных всем 25 фильмам франшизы. Живой аукцион пройдет в Лондоне 28 сентября, а онлайн-аукцион продлится с 15 сентября до Дня Джеймса Бонда 5 октября. Главный экспонат живого аукциона – каскадерский автомобиль Aston Martin DB5 из белой березы, одна из восьми копий, который был построен для фильма "Не время умирать" и оценивается в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Всего из этой картины на продажу выставлено 25 лотов, а также по шесть, представляющих каждого из актеров, сыгравших суперагента: Шона Коннери, Джорджа Лэзенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга.

Другие автомобили включают SFX-версию Q Jet Boat из фильма "Мира мало", Land Rover Defender 110 из фильма "Не время умирать" и сделанный на заказ Land Rover Defender 007 с логотипом 60-летия на приборной панели.

Также среди лотов – пятидневное пребывание на вилле Яна Флеминга на Ямайке, где тот написал все четырнадцать книг о Бонде, бионический глаз, инкрустированное Swarovski позолоченное яйцо в стиле Фаберже из "Осьминожки" и подписанный Далтоном смокинг из "Лицензия на убийство"

Вырученные средства пойдут на счета 45 благотворительных организаций, в том числе Фонда принца Уэльского, работающего с молодежью, и Благотворительного фонда принца Уэльского, оказывающего помощь бывшим и действующим членам трех разведывательных служб и сил специального назначения Великобритании.

В продолжение празднования юбилея супершпиона канал BFI проведет уик-энд "Джеймс Бонд в 60" с 30 сентября по 2 октября, в котором будут представлены беседы с продюсерами Майклом Дж. Уилсоном и Барбарой Брокколи, а также закулисный взгляд на трюки и работа с мастером по спецэффектам Крисом Корбоулдом.

Напомним, Дэниел Крейг, сыгравший агента 007 в трех последних фильмах, получил такой же ранг в Королевском ВМФ Великобритании, что и Джеймс Бонд