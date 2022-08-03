Речі Джеймса Бонда підуть з молотка: від біонічного ока до ексклюзивного авто

Аукціон присвячений 60-річчю з дня виходу першого фільму про агента 007.

З нагоди 60-річчя з дня входу першого фільму про Джеймса Бонда, і з цієї нагоди аукціонний будинок Christie's та EON Productions планують провести у вересні благодійний аукціон, що складається з двох частин, а наприкінці місяця BFI організує серію діалогів і покази. Потім, незадовго до Дня Джеймса Бонда у жовтні, британська співачка Ширлі Бессі виступить на ретроспективному концерті у Королівському Альберт-Холі, повідомляє Deadline.

На торгах під назвою "60 років Джеймса Бонда" буде представлено 60 знакових лотів, присвячених усім 25 фільмам франшизи. Живий аукціон відбудеться у Лондоні 28 вересня, а онлайн-аукціон триватиме з 15 вересня до Дня Джеймса Бонда 5 жовтня. Головний експонат живого аукціону — каскадерський автомобіль Aston Martin DB5 з білої берези, одна з восьми копій, яка була побудована для фільму "Не час помирати" й оцінюється в 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Усього з цієї картини на продаж виставлено 25 лотів, а також по шість, які представляють кожного з акторів, які зіграли суперагента: Шона Коннері, Джорджа Лезенбі, Роджера Мура, Тімоті Далтона, Пірса Броснана та Деніела Крейга.

Інші автомобілі враховують SFX-версію Q Jet Boat з фільму "Світу мало", Land Rover Defender 110 з фільму "Не час помирати" і зроблений на замовлення Land Rover Defender 007 з логотипом 60-річчя на панелі приладів.

Також серед лотів — п'ятиденне перебування на віллі Яна Флемінга на Ямайці, де той написав усі чотирнадцять книг про Бонда, біонічне око, інкрустоване Swarovski позолочене яйце в стилі Фаберже з "Восьминіжки" та підписаний Далтоном смокінг із "Ліцензія на вбивство".

Виручені кошти підуть на рахунки 45 благодійних організацій, зокрема Фонду принца Уельського, який працює з молоддю, та Благодійного фонду принца Уельського, який надає допомогу колишнім і чинним членам трьох розвідувальних служб і сил спеціального призначення Великої Британії.

Упродовж святкування ювілею супершпигуна канал BFI проведе вік-енд "Джеймс Бонд у 60" із 30 вересня по 2 жовтня, в якому будуть представлені бесіди з продюсерами Майклом Дж. Вілсоном і Барбарою Брокколі, а також закулісний погляд на трюки та робота з майстером спецефектам Крісом Корбоулдом.

Нагадаємо, Деніел Крейг, який зіграв агента 007 у трьох останніх фільмах, отримав такий самий ранг у Королівському ВМФ Великої Британії, що й Джеймс Бонд.