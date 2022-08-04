Старшая дочь Барака Обамы появилась на публике с таинственным бойфрендом

24-летняя Малия Обама ранее встречалась с однокурсником из Гарварда

Старшую дочь 44-го американского президента Барака Обамы "застукали" на свидании с таинственным молодым человеком. Уже второй раз за неделю. Об этом пишет Daily Mail.

24-летняя Малия Обама прогуливалась по Лос-Анджелесу в стильном образе, в частности, в новинке от Boston Vegan Birkenstocks, которые уже стали настоящим хитом.

[ + – ] Малия Обама и ее таинственный бойфренд

Кто ее кавалер – журналистам пока выяснить не удалось. Но с ним она прогуливалась уже второй раз за неделю.

Семья Барака Обамы хоть и откровенничает в телешоу и мемуарах, но про свою личную жизнь не распространяется. Так что одиноки дочки Обамы, или же у них уже появились бойфренды – неизвестно.

Ранее Малию Обаму часто видели в компании ее однокурсника по Гарварду — Рори Фаркухарсоном, сыном исполнительного директора Insight Investment Management Limited, но неясно, встречались они, или были просто друзьями.

Сейчас Малия работает сценаристом в предстоящем шоу Дональда Гловера на Amazon. В марте Гловер сообщил, что взял Малию на работу, потому что она "очень талантлива" и "действительно знает, что делает".

[ + – ] Малия Обама в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images

Ранее Малия стажировалась в сериале Лены Данэм на канале HBO "Девочки" в 2015 году и в The Weinstein Company в 2017 году.

Ее сестра, Саша Обама, также сейчас живет в Лос-Анджелесе.

Ранее, Мишель Обама на шоу Эллен Дедженерес намекнула, что ее дочки живут взрослой жизнью.

[ + – ] Малия Обама и Мишель Обама Фото: Instagram michelleobama

"Теперь они приводят домой взрослых мужчин, теперь у них есть бойфренды, настоящие жизни и все такое. Они выросли прямо на наших глазах, и у них все хорошо", — призналась Мишель.

Так, Саша Обама, по слухам, встречается с Клифтоном Пауэллом-младшим, сыном голливудской звезды.