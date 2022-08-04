Старша донька Барака Обами з'явилася на публіці з таємничим бойфрендом

24-річна Малія Обама раніше зустрічалася з однокурсником із Гарварду

Старшу дочку 44-го американського президента Барака Обами "застукали" на побаченні з таємничою молодою людиною. Вже вдруге за тиждень. Про це пише Daily Mail.

24-річна Малія Обама прогулювалася Лос-Анджелесом у стильному образі, зокрема, у новинці від Boston Vegan Birkenstocks, які вже стали справжнім хітом.

[ + – ] Малія Обама та її таємничий бойфренд

Хто її кавалер — журналістам поки з'ясувати не вдалося. Але з ним вона ходила вже вдруге за тиждень.

Сім'я Барака Обами хоч і відверта у телешоу та мемуарах, але про своє особисте життя не розповідає. Тож чи самотні доньки Обами, або ж у них уже з'явилися бойфренди — невідомо.

Раніше Малію Обаму часто бачили в компанії її однокурсника Гарвардом — Рорі Фаркухарсоном, сином виконавчого директора Insight Investment Management Limited, але неясно, чи зустрічалися вони, чи були просто друзями.

Зараз Малія працює сценаристкою у майбутньому шоу Дональда Гловера на Amazon. У березні Гловер повідомив, що взяв Малію на роботу, бо вона "дуже талановита" та "справді знає, що робить".

[ + – ] Малія Обама в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

Раніше Малія стажувалась у серіалі Ліни Данем на каналі HBO "Дівчатка" у 2015 році та у The Weinstein Company у 2017 році.

Її сестра, Саша Обама, також зараз живе в Лос-Анджелесі.

Раніше Мішель Обама на шоу Еллен Дедженерес натякнула, що її доньки живуть дорослим життям.

[ + – ] Малія Обама та Мішель Обама Фото: Instagram michelleobama

"Тепер вони приводять додому дорослих чоловіків, тепер у них є бойфренди, справжні життя і таке інше. Вони виросли прямо на наших очах, і в них все добре", — зізналася Мішель.

Так, Саша Обама, за чутками, зустрічається із Кліфтоном Пауеллом-молодшим, сином голлівудської зірки.