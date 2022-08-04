Маленький Париж на Родео-драйв. Dior открыл pop-up в Лос-Анджелесе

В Беверли-Хиллз открылся магазин французского дома мод, вдохновленный парижским мостом Александра III.

Французский модный дом Dior открыл новый pop-up в Лос-Анджелесе, вдохновленный парижским мостом Александра III. Как известно, на фоне его копии проходил показ осенней коллекции 2022. Об этом пишет Hypebeast.

Магазин находится на Rodeo Drive. Внутри pop-up украшен множеством фонарных столбов в стиле модерн и изображениями живописных видов Парижа. В зале можно увидеть эксклюзивную для Rodeo Drive золотую скульптуру Пегаса, напечатанную на 3D-принтере.

Также в магазине представлен широкий ассортимент товаров из зимней коллекции 2022 года. Здесь можно найти пальто с завышенной талией, куртки с леопардовым принтом, ботинки-дерби, украшенные драгоценными камнями, а также асимметричные брюки с застежкой и изысканные блейзеры с запахом.

Наряду с готовой одеждой на показе также была представлена ​​популярная коллаборация Dior Birkenstock.

Недавно Фокус писал о том, что китайские студенты в Торонто и Париже вышли на протесты против культурной апроприации, в которой обвиняют Dior. По мнению митингующих, французский модный дом присвоил себе традиционную китайскую юбку Мин mǎmiànqún ("юбка с сотней складок"). В новой коллекции осень-2022 изделие представлено как уникальное изобретение Dior.

Китайские студенты возмущены тем, что модный дом не упомянул о традиционной одежде и требуют, чтобы представители бренда принесли извинения и сообщили своим поклонникам о происхождении дизайна их новой юбки.

Также Фокус рассказывал о том, что певица Кэти Перри представила сумочку в виде мухомора, сделанную в сотрудничестве со знаменитым дизайнером Джудит Лейбер. Изделие украшено 10 тысячами кристаллов и жемчужин и стоит более шести тысяч долларов.

Лейбер известна своими неординарными сверкающими сумочками в виде гамбургера и картошки фри, футбольного мяча, птиц и животных. Одно из ее изделий появилось в сериале "Секс в большом городе" — дочка Шарлотты прятала ее телефон в сумочку в виде пирожного.