Маленький Париж на Родео-драйв. Dior відкрив pop-up у Лос-Анджелесі

У Беверлі-Гіллз відкрився магазин французького дому мод, натхненний паризьким мостом Александра ІІІ.

Французький модний дім Dior відкрив новий pop-up у Лос-Анджелесі, натхненний паризьким мостом Александра ІІІ. Як відомо, на тлі його копії відбувся показ осінньої колекції 2022 року. Про це пише Hypebeast.

Магазин розташований на Rodeo Drive. Усередині pop-up прикрашений безліччю ліхтарних стовпів у стилі модерн і зображеннями мальовничих видів Парижа. У залі можна побачити ексклюзивну для Rodeo Drive золоту скульптуру Пегаса, надруковану на 3D-принтері.

Також у магазині представлений широкий асортимент товарів із зимової колекції 2022 року. Тут можна знайти пальто із завищеною талією, куртки з леопардовим принтом, черевики-дербі, прикрашені дорогоцінним камінням, а також асиметричні штани із застібкою та вишукані блейзери із запахом.

Поряд із готовим одягом на показі також була представлена ​​популярна колаборація Dior Birkenstock.

Нещодавно Фокус писав про те, що китайські студенти в Торонто й Парижі вийшли на протести проти культурної апропріації, в якій звинувачують Dior. На думку мітингувальників, французький модний дім привласнив собі традиційну китайську спідницю Мін mǎmiànqún ("спідниця із сотнею складок"). У новій колекції осінь-2022 виріб представлений як унікальний винахід Dior.

Китайські студенти обурені тим, що модний дім не згадав про традиційний одяг і вимагають, щоб представники бренду вибачилися та повідомили своїм шанувальникам про походження дизайну їхньої нової спідниці.

Також Фокус розповідав, що співачка Кеті Перрі представила сумочку у вигляді мухомора, зроблену в співпраці зі знаменитою дизайнеркою Джудіт Лейбер. Виріб прикрашений 10 тисячами кристалів і перлин та коштує понад шість тисяч доларів.

Лейбер відома своїми неординарними блискучими сумочками у вигляді гамбургера та картоплі фрі, футбольного м'яча, птахів і тварин. Один із її виробів з'явився в серіалі "Секс і місто" — донька Шарлотти ховала свій телефон у сумочку у вигляді тістечка.