Маленький Париж на Родео-драйв. Dior відкрив pop-up у Лос-Анджелесі
У Беверлі-Гіллз відкрився магазин французького дому мод, натхненний паризьким мостом Александра ІІІ.
Французький модний дім Dior відкрив новий pop-up у Лос-Анджелесі, натхненний паризьким мостом Александра ІІІ. Як відомо, на тлі його копії відбувся показ осінньої колекції 2022 року. Про це пише Hypebeast.
Магазин розташований на Rodeo Drive. Усередині pop-up прикрашений безліччю ліхтарних стовпів у стилі модерн і зображеннями мальовничих видів Парижа. У залі можна побачити ексклюзивну для Rodeo Drive золоту скульптуру Пегаса, надруковану на 3D-принтері.
Також у магазині представлений широкий асортимент товарів із зимової колекції 2022 року. Тут можна знайти пальто із завищеною талією, куртки з леопардовим принтом, черевики-дербі, прикрашені дорогоцінним камінням, а також асиметричні штани із застібкою та вишукані блейзери із запахом.
Поряд із готовим одягом на показі також була представлена популярна колаборація Dior Birkenstock.
Нещодавно Фокус писав про те, що китайські студенти в Торонто й Парижі вийшли на протести проти культурної апропріації, в якій звинувачують Dior. На думку мітингувальників, французький модний дім привласнив собі традиційну китайську спідницю Мін mǎmiànqún ("спідниця із сотнею складок"). У новій колекції осінь-2022 виріб представлений як унікальний винахід Dior.
Китайські студенти обурені тим, що модний дім не згадав про традиційний одяг і вимагають, щоб представники бренду вибачилися та повідомили своїм шанувальникам про походження дизайну їхньої нової спідниці.
Також Фокус розповідав, що співачка Кеті Перрі представила сумочку у вигляді мухомора, зроблену в співпраці зі знаменитою дизайнеркою Джудіт Лейбер. Виріб прикрашений 10 тисячами кристалів і перлин та коштує понад шість тисяч доларів.
Лейбер відома своїми неординарними блискучими сумочками у вигляді гамбургера та картоплі фрі, футбольного м'яча, птахів і тварин. Один із її виробів з'явився в серіалі "Секс і місто" — донька Шарлотти ховала свій телефон у сумочку у вигляді тістечка.